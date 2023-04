Veiga extravasa após título do Paulistão: "Calar a boca de muitas pessoas"

O Palmeiras segue empilhando taças! Na tarde deste domingo de páscoa (09), o torcedor palestrino pode soltar de novo o grito de “é campeão!”.

A conquista, porém, contou com uma dose de emoção. Após ser derrotado por 2 a 1 para o Água Santa na partida de ida, muitos questionaram a capacidade e a postura do elenco palmeirense e, com a virada, Raphael Veiga, ídolo do Verdão desabafou sobre as críticas.

Ainda no campo, o camisa 23 dissertou sobre a conquista: "Nosso time é um time que acima de tudo se conhece, sabe o que pode fazer, somos humildes de reconhecer quando não fomos bem, como no primeiro jogo, muitas coisas aconteceram, só quem está lá dentro sabe, mas a gente soube ser consistente, respeitamos o Água Santa, mas quando a gente joga aqui, é muito difícil". "Mais uma vez calar a boca de muitas pessoas. Aqui é Palmeiras", completou Veiga.

Autor de dois gols na final, Gabriel Menino também comemorou a vitória e valorizou o trabalho do grupo.

"Dia após dia, treino após treino, nossa vontade foi incomparável, nossa concentração nunca houve igual em outro campeonato, e deu tudo certo. No primeiro jogo entramos desconcentrados, como se não fosse o Palmeiras. Respeitamos o Água Santa, um grande time, que continuem assim no próximo ano, e esse é o Palmeiras. É o ano apenas começando. Eu mudei a chave, estou mentalmente forte".

Gustavo Goméz, capitão do time bi-campeão paulista valorizou mais um tento e elogiou a postura da equipe: "Somos um time muito experiente, nosso time respeita muito o adversário, na semana corrigimos os erros do jogo passado e hoje fomos bem, merecedores do campeonato. A gente se arrumou como podia, o sorteio da Libertadores uma semana antes, na sexta não sabíamos quando viajaríamos. Temos que adaptar às situações e seguir. Queríamos ganhar na Bolívia também, mas era mais um título a disputar. Sou muito grato, o Palmeiras mereceu esse título, vamos comemorar e desfrutar muito".

Com a goleada por 4 a 0 desta tarde, o Palmeiras conquistou seu 25º título estadual e a oitava taça da era Abel Ferreira. Os gols de mais um título histórico do verdão foram marcados por Gabriel Menino (2), Endrick e Flaco Lopéz.