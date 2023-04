Abel Ferreira mostra indignação com derrota e diz: "Ou iremos passar uma grande vergonha, ou vamos dar a volta por cima"

O Palmeiras disputou na tarde deste domingo (2), a partida de ida da final do Campeonato Paulista 2023, contra a equipe do Água Santa, na Arena Barueri, às 16 Hrs.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira foi derrotada pelo placar de 2x1. O gol da equipe Palestrina, foi marcado pela jovem promessa Endrick, e os dois gols do Netuno foram marcados pelo atacante Bruno Mezenga.

Diante do resultado negativo da equipe do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira se mostrou descontente, e o próprio admitiu que a equipe mereceu ser derrotada: "Hoje, honestamente, merecemos perder, a única coisa positiva neste jogo, mesmo, é que podemos ir jogar a próxima partida na nossa casa e reverter o resultado, ou vamos passar uma grande vergonha".

Ao ser perguntado por um repórter sobre o planejamento do treinador para o restante da temporada, e sobre o jogo de volta da final do Paulistão, a resposta foi a seguinte: "O planejamento não vai ser alterado, nós temos uma viagem daqui a vinte e quatro horas, até tentamos pedir pra que a partida de hoje fosse para sábado, para que pudéssemos ter uma margem de tempo maior, e pudéssemos preparar a equipe da melhor forma para o próximo jogo".

O português também deu seu depoimento, ao ser perguntado sobre o tamanho do desafio que será a partida de volta, tendo que virar a partida no Allianz Parque para se sagrar bicampeão consecutivo do Campeonato Paulista Série A1: "Grande, muito grande, como já os disse, ou iremos passar uma grande vergonha, ou vamos dar a volta, acho que meus jogadores no final, percebera a mensagem que eu ja lhes tinha passado, mas eu resumo o jogo aos dois gols que nós sofremos, a consequência do primeiro gol, como ela surge, que poderíamos ter feito o gol no escanteio, e no segundo que foi também em um momento crítico da partida, os dois foram nas partes finais das etapas. Hoje realmente não tivemos no nosso normal, e prefiro valorizar o que o Água Santa fez, e hoje foram melhores que o Palmeiras".

O Português Abel ferreira, com a classificação do Verdão para a final do Paulistão 2023, se isolou como o treinador com mais finais da história do clube, com 11 finais alcançadas. Até o momento, sem termos ainda a definição da final que está sendo disputada, o próprio acumula 6 títulos, e 4 Vices.

Próximo Compromisso

A equipe do Palmeiras têm seu próximo compromisso, em jogo válido pela estreia na fase de grupos da Conmebol Libertadores. No qual enfrentará a equipe do Bolivar, no Estádio Hernando Siles, às 21:30, na próxima quarta-feira (5).