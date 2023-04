Dal Pozzo realça empate do Ituano: "Os resultados contra grandes equipes geram confiança"

Na noite desta terça-feira (11), o Ituano foi ao Morumbi e arrancou um empate importante contra o São Paulo na busca pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Com novidades no elenco, que contou com grandes perdas após o Paulistão, Gilmar Dal Pozzo, treinador do Galo de Itú celebrou o resultado.

Questionado, Gilmar comentou sobre a confiança que os resultados positivos contra as equipes da elite do futebol brasileiro gera a equipe.

"Não tenha dúvidas que os resultados contra os grandes clubes daqui de São Paulo geram confiança para a sequência da temporada. Eliminar o Corinthians, fazer bons jogos contra o São Paulo, eliminar o Santos e jogar de igual pra igual contra o Palmeiras. Eliminamos também o Ceará, que também é um grande do futebol brasileiro. Isso gera muita confiança para nossa equipe."

O treinador ainda pregou humildade nos objetivos do clube para a temporada.

"Sobre a dimensão da grandeza do Ituano eu deixo para vocês. Nós estamos fazendo o nosso trabalho de forma simples, como é e sempre foi na história do Ituano".

"Vamos pensando jogo a jogo. Crescemos passo a passo, centímetro a centímetro. Primeiro vamos buscar os 45 pontos para nos mantermos na Série B. Depois vamos penando no acesso ou quem sabe até mesmo no título", completou.

Gilmar completou, nesta segunda-feira (10), dois meses à frente do Ituano. Ao todo, são 10 jogos pela equipe do interior com 4 classificações. Duas na Copa do Brasil e outras duas no Paulistão, onde o time chegou as semifinais da competição.

Capitão da equipe, o zagueiro Claudinho também comentou sobre a dificuldade de enfrentar o São Paulo fora de casa.

“Sabíamos das dificuldades de jogar aqui no Morumbi. Agora temos a oportunidade de decidir em casa”.

O Galo decide sua classificação em casa, no Estádio Novelli Júnior, no próximo dia 24, às 21h30, com apoio de sua torcida.