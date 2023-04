Rogério Ceni lamenta empate contra Ituano: "A gente não pode dar desculpa"

Na noite desta terça-feira (11), o São Paulo empatou em 0x0 com o Ituano, no Morumbi, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023.

O Tricolor não fez boa partida em casa e saiu vaiado sob sua torcida. Rogério Ceni, treinador da equipe, não poupou críticas à atuação da equipe:

"Acho que foi uma das piores partidas que já fizemos. Um primeiro tempo bem desorganizado. A gente trabalha muito isso e não tivemos. Criamos poucas chances claras de gol, teve bate e rebate, bola espirrada, mas poucas jogadas criadas."

O treinador são-paulino também se mostrou decepcionado com o rendimento da equipe, que teve cerca de 25 dias para se preparar para o retorno às competições.

"A apresentação não condiz com o dia a dia. Foi, para mim, uma das piores partidas que já realizamos. Ganhar e perder é pela falta de organização. Fica até vergonhoso para mim um time tão desorganizado e com erros de passes assustadores, que não é do nosso time. Não fizemos um jogo que condiz com o que podemos produzir", completou Ceni.

Durante a coletiva, Rogério ainda comentou sobre a polêmica envolvendo o atacante Marcos Paulo e a relação com o grupo:

"O clima com os jogadores é bom. O Marcos Paulo o que tem de anormal foi a publicação nas redes sociais. Trabalho com ele todos os dias, é um menino bom, entrou no jogo passado. Se expressar pela internet é a única anormalidade. Se você acha que não há cobrança entre jogador e treinador... Cobro todos iguais. Um fato encerrado, nenhum atrito. Trabalha todos os dias, entrou nos dois últimos jogos. Quando tiver oportunidade vai entrar.", declarou Ceni.

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 18h30, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro), pela primeira rodada do Brasileirão.