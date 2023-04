Erison brilha e São Paulo vence Tigre na estreia da Copa Sul-Americana

O São Paulo estreou com pé direito (ou esquerdo de Erison) na Copa Sul-Americana. Com dois gols do atacante, o Tricolor venceu o Tigre por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (6) no estádio Jose Dellagiovanna. A partida marcou a abertura do Grupo D do torneio, que ainda conta com Tolima e Puerto Cabello.

A partida também foi reencontro dos clubes após a decisão da competição de 2012. Quando após uma confusão entre os dois times, os argentinos se negaram a jogar o segundo tempo e o Tricolor foi declarado campeão da Sul-Americana naquele ano.

Rafael é o nome dele!

A primeira etapa foi toda dos donos da casa. Em um primeiro apático do São Paulo, a equipe contou com a boa atuação de seu goleiro Rafael para terminar o primeiro tempo sem sofrer gols.

Antes dos dez minutos de jogo, por exemplo, Rafael já tinha feito duas grande defesas em finalizações de Blondel e Luciatti. O goleiro tricolor não descansou e, na sequência, evitou o gol de Retegui, após vacilo de Nathan.

Castro também teve uma boa oportunidade, mas novamente Rafael apareceu bem e salvou o São Paulo outra vez. Foram 11x1 finalizações do Tigre no primeiro tempo, porém, a única chance do time brasileiro foi boa. Erison teve a oportunidade na entrada da área, mas dessa vez foi a estrela do goleiro Marinelli que brilhou em Buenos Aires.

El Toro Erison

O São Paulo voltou para o segundo tempo com uma postura totalmente diferente e mais ofensivo. Aos 11 minutos, a equipe tricolor quase abriu o placar com Michel Araújo, depois de boa jogadaça individual, Montoya salvou os argentinos, na sobra, Méndez arriscou e acertou a trave.

Com um volume de jogo maior, o Tricolor controlou o jogo e evitou pressão dos donos da casa, não sofreu na defesa e marcou seu primeiro gol aos 12. Após lindo desarme de Arboleda, o São Paulo puxou contra-ataque com Michel Araújo, que entregou para Nestor achar bom passe para o Erison. O camisa 49 tocou na saída de Marinelli para fazer 1 a 0.

Com o jogo na mão, o São Paulo deixou a vitória ainda mais tranquila aos 28, novamente com Erison. O atacante recebeu lançamento da defesa, passou pela marcação e chutou de canhota. Ele ainda contou com desvio na marcação para a bola encobrir o goleiro e dar números finais a vitória são-paulina na Argentina.

Foto: Divulgação / Conmebol

Tensão pré-jogo

A expectativa para o reencontro entre São Paulo e Tigre era grande após a final da Copa Sul-Americana 2012. Após aquela decisão marcada por confusão e término do jogo no intervalo, quase virou violência contra os brasileiros antes do início da partida.

Torcedores do Tigre tentaram soltar fogos de artifício no hotel dos atletas são-paulinos, mas erraram o local e nada incomodou a delegação tricolor. Os argentinos também atiraram uma pedra contra um ônibus por engano, ao achar que era do São Paulo, mas era o veículo que levava a delegação do próprio Tigre.

Os são-paulinos não tiveram problemas no trajeto e conseguiram chegar no estádio Jose Dellagiovanna com segundo. Já dentro de campo, a arbitragem relatou alguns objetos atirados no gramado após os gols marcados por Erison.

Torcedores do Tigre:



- Foram soltar fogos de artifício ao lado do hotel do São Paulo nesta última noite. No entanto, foram no hotel errado e os jogadores do São Paulo dormiram tranquilos e sem barulhos.



- O ônibus do Tigre foi apedrejado por engano por torcedores do próprio… — Lucas Barros (@lucasdsbarros) April 6, 2023

Situação do grupo e próximos jogos

O São Paulo agora soma três pontos e é o líder Grupo D, empatado com o Tolima, que venceu o Puerto Cabello também por 2 a 0. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Puerto Cabello no Morumbi, no dia 18, às 21h30. No dia 20, o Tigre encara o Tolima fora de casa.

Mas até lá, os clubes jogam outras competições. Na próxima terça-feira (11), o São Paulo enfrenta o Ituano pela Copa do Brasil, no Morumbi, às 21h30. Já o Tigre visita o Godoy Cruz, no sábado (9), às 14h, pelo Campeonato Argentino.