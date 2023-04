Em jogo truncado, São Paulo e Ituano empatam sem gols pela Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (11), o São Paulo enfrentou a equipe do Ituano, pela partida de ida da 3a fase da Copa da Brasil, no Estádio do Morumbi e ficou no empate sem gols, em confronto válido pela terceira fase da competição.

Tricolor peca no ultimo passe e vai para o vestiário em branco

A equipe de Rogerio Ceni iniciou a primeira etapa de forma ofensiva, foi para cima do seu adversário, criou três chances logos nos primeiros minutos de partida, entretanto, por mais que a equipe da casa chegasse ao ataque, acabava pecando no ultimo passe e não conseguia criar perigo real a equipe do Ituano.

Chegando na metade da primeira etapa, o tricolor conseguiu se organizar na partida, conseguiu dominar seu adversário, ficando com a posse da bola, e tentando insistentemente criar jogadas de perigo, porém, seguiu a constância que vinha tendo e não conseguiu acertar o ultimo passe e criar uma chance de perigo real aos visitantes.

Chegando aos minutos finais da partida, as equipes acenderam e foram ao ataque, ambas criaram chances de perigo, o tricolor paulista criou chances perigosas em um chute do Nestor, que mesmo passando pelo goleiro, foi salvo pelo zagueiro de itu, e também um chute de fora da área do atacante Erison, que passou lambendo a trave e foi para fora.

A equipe comandada pelo treinador Gilmar Dal Pozzo, também apesar de não ter tido a bola, conseguiu criar chances de perigo nos minutos finais, porém, assim como a equipe da casa, não conseguiu ter a chamada eficiência, e com isso as equipes foram ao vestiário com o placar fechado.

Diego costa domina a defesa, mas São Paulo fica só no empate

São Paulo voltou ao campo no 2o tempo com uma mão de Rogério, tal que realizou três substituições na volta do intervalo, que foram as entradas de Rafinha, Luciano e David, para as saídas de Nathan, Alan Franco e Erison. Com as mexidas o elenco mudou um pouco seu esquema de jogo, que na 1a etapa, ainda jogando com dois atacantes, se abusava muito dos cruzamentos, buscando a cabeça dos centroavantes, e com a retirada de um, foi possível que o time criasse mais as jogadas por dentro, com ênfase no Michel Araujo que se destacou ainda mais com a troca do esquema tático.

A partida, por mais que estivesse sendo dominada a posse de bola pelo tricolor paulista, seguiu truncado até os minutos finais, com chances criadas pelos dois lados, mas mesmo que a equipe da casa tenha tentado muito, e por alguns momentos merecesse o gol, a partida ter terminado apenas em empate te nome e sobre nome, Diego Costa, o zagueiro made in cotia, estava a seis meses afastado dos gramados, porém, voltou demonstrando um futebol de altíssima qualidade, e foi o grande nome responsável pelo tricolor não ter tomado gols, e consequentemente a partida terminar empatada no Estádio do Morumbi

Próximos compromissos

A equipe do São Paulo têm seu próxima compromisso neste sábado (15), em partida válida pela estreia do clube no Campeonato Brasileiro 2023 contra a equipe do Botafogo. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos,, às 18h30.

A equipe de Itu têm seu próximo compromisso nesta sexta-feira (14), em partida válida também pela 1a rodada do Campeonato Brasileiro 2023, porém da Série B. A partida será realizada na casa do Galo de Itu, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, às 21h30