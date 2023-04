Atlético-MG vence Brasil de Pelotas de virada no Mineirão

Na noite desta quarta-feira (12), o Atlético-MG venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1, no Mineirão, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. Battaglia e Hulk anotaram para o Galo. João Marcus abriu o placar para os gaúchos.

Galo domina, mas não marca

O jogo começou com o Galo se impondo e se mostrando na partida. Aos 3, Bruno Fuchs, após escanteio, mandou de primeira e obrigou Marcelo Pitol a fazer grande defesa. Na sequência, Patrick arrancou pela ponta esquerda, deu um drible da vaca em zagueiro e bateu rasteiro para área, onde a zaga cortou. Dodô emendou da entrada da área, mas a bola passou sobre o gol.

Após tantos ataques, o Brasil como uma bomba respondeu num chute perigoso de Bruno Henrique. Mas o domínio mesmo era do Galo, Hulk saiu para cobrança de falta, que também passou perto. Na sequência, ele mandou a bola no travessão em nova falta.

O Galo tinha as melhores chances, mas faltava finalizações certeiras e sem medo de errar, com isso, foram para os vestuários em 0 a 0.

Virada alvinegra

A partida recomeçou com o Galo voltando de cara nova, com algumas alterações, e conseguindo assim, seguir dominante e tentando chegar ao gol. Porém, aos 10, João Marcus subiu mais que Jemerson e Battaglia e cabeceou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Brasil de Pelotas.

Na sequência, o Atlético chegou ao empate com Battaglia, em cabeceio na primeira trave. O Galo seguiu no mesmo pique, e foi em busca da virada. Aos 26, Pavón, de fora da área, mandou uma bomba e novamente obrigou o goleiro do Brasil a fazer boa defesa. Na sequência, Hulk, em cobrança de pênalti, após infração em cima de Hyoran, mandou para o fundo das redes, colocando o Galo na frente, e seguiu administrando a partida até o apito final.

Como ficou?

Com a vitória, o Galo vai para o jogo do dia 26 de abril, às 19h30, em Pelotas, jogando por um empate para passar às oitavas de final. Já o Brasil de Pelotas precisa da vitória por um gol para levar a decisão por pênaltis ou por placar elástico para passar direto.

Antes, o Atlético-MG volta suas atenções para a estreia do Campeonato Brasileiro. No sábado (15), às 21h, no Mineirão, recebe o Vasco. O Brasil espera a chegada do dia do jogo da volta contra o Atlético.