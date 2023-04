Hulk brilha, Atlético-MG vence América-MG e conquista tetracampeonato mineiro

O Atlético-MG voltou a vencer o América-MG, por 2 a 0, na tarde desse domingo (9), no Mineirão, e se sagrou tetracampeão do Estadual, de forma consecutiva. Com um jogador a menos grande parte da segunda etapa, os gols do time atleticano foram marcados pelo artilheiro da competição, Hulk. O América teve a chance de diminuir o placar em cobrança de pênalti, mas o goleiro Éverson fez a defesa.

América começa bem mas sofre com as ausências de seus principais jogadores

Os times chegaram para a final em momentos distintos e isso já era refletido nos primeiros minutos de partida. A equipe americana precisando do resultado, começou pressionando e criando as principais chances de gol. Logo aos 4 minutos, após uma falha do lateral Mariano, a bola sobra para o atacante Mastriani dominar e soltar uma boba, que explode no travessão.

Enquanto o time atleticano apresentava dificuldades para criar jogadas, o América mesmo com desfalques importantes como o meia Benítez e o atacante Aluísio Boi Bandido, continuava a pressionar o adversário, tentando encurralar o time alvinegro no campo de defesa. Aos 13 minutos, em uma jogada na linha de fundo, Nicolas cruza para Mastriani, mais uma vez, cabecear firme. A bola passa por cima do gol de Éverson.

A partir dos 15 minutos, o jogo já parecia bem equilibrado entre as duas equipes. Aos 20, Zaracho é acionado na direita e tenta achar Igor Gomes na área, que sobe para cabecear e é derrubado pelo lateral Arthur, do América. Após o VAR sugerir ao árbitro revisão do lance, o pênalti foi marcado. Hulk na bola, não desperdiçou. 1x0 Atlético.

Com o placar aberto, o Atlético começou a sair mais para o jogo e criar algumas chances claras para ampliar o placar. Aos 37, Hulk acha Paulinho livre na área que finaliza para grande defesa do goleiro Cavichioli.

O equilíbrio nas roubadas de bola das duas equipes, foram o destaque na primeira etapa. Os dois times bastante empenhados no setor defensivo, acumulavam desarme no setor de meio campo, o que impedia que seus atacantes tivessem reais chances de balançar as redes.

A blitz americana não foi suficiente para balançar as redes alvinegra

O segundo tempo da final começou e logo no início, o volante Otávio recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, o jogo se desenhava para uma pressão americana ainda maior. O coelho bombardeava o gol do Éverson na tentativa do empate. A blitz americana começou aos 12, o meia Martínez finaliza rápido e a bola passa rente à trave e sai. Logo após, aos 13, Matheusinho recebe na direita e cruza para Mastriani, mais uma vez, cabecear no travessão. Em seguida, em confusão na área, a sobra para o volante Alê finalizar na direção do gol, mas com desvio, sai pela linha de fundo.

O Atlético mesmo com um a menos, se segurava e tentava encaixar um contra-ataque para matar o jogo. E ele veio aos 25 minutos, após arrancada de Zaracho no contra-ataque, pegando a defesa americana desarrumada, ele acha Hulk livre, que só precisou empurrar para o gol para ampliar o placar.

E na decisão teve tempo para o VAR trabalhar mais uma vez. Dessa vez, aos 40, em cruzamento de Iago Maidana, o atacante Henrique Almeida é deslocado ao tentar cabecear a bola. Após revisão o árbitro marca pênalti a equipe americana. Wellington Paulista prontamente pega a bola para cobrar. Na cobrança, o atacante bate fraco e o goleiro Éverson faz a defesa.

O time atleticano seguiu se segurando defensivamente aguardando o apito final para se sagrar tetracampeão. Já o América tentava, sem sucesso, o último suspiro para tentar diminuir o placar.

Próximos Compromissos

Agora os times tem pela frente os confrontos da Copa do Brasil. O Atlético recebe o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (12), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira fase da competição. Já o América visita o Nova Iguaçu, mais cedo, às 16h30, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.