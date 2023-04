Com gol de Ludmila, Atlético-MG vence São Paulo pelo Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira (14), o Atlético-MG venceu o São Paulo, por 1 a 0, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Ludmila marcou o gol da vitória do Galo ainda no primeiro tempo.

Galo pressiona e marca

O jogo começou com o Tricolor dominando, criando boas jogadas e atacando com facilidade. Aos quatro, Barbara cruza da ponta direita, mas Mimi afasta de cabeça na primeira trave. Na sequência, arbitra marca falta de Ludmila em Micaelly. Pouco a pouco, o Galo foi tomando as rédeas do jogo, conseguindo controlar o ritmo da partida, com a posse no setor ofensivo, enquanto o Tricolor buscava ser fatal e certeiro.

Aos 38, em grande jogada, Neném recebe de Paví na meia-lua, coloca na frente e serve Ludmila, que solta uma bomba para abrir o placar para o Atlético-MG. Na sequência, o São Paulo quase empata com Naná, em finalização de fora da área, porém Raissa faz linda defesa para salvar as Vingadoras.

São Paulo até domina, mas não marca

A partida começou com o São Paulo correndo atrás do prejuízo, com desvantagem no placar, buscou dominar e criar boas jogadas. Aos 8, Rafa Travalão recebe por elevação na intermediária, se precipita ao tentar finalizar de qualquer maneira e Raissa fica com a bola. Na sequência, mais uma vez, Rafa Travalão faz boa tabela com Naná na ponta direita, levanta a cabeça e cruza na medida. Completamente livre, Maressa finaliza com a coxa e manda por cima do gol.

Pouco a pouco, o Tricolor ia ganhando espaço, mas sem boa finalização, isso fez com que o comandante começasse a mexer em seu tabuleiro, em busca de resultados. Aos 41, Micaelly cobra falta da ponta esquerda, Glaucia chuta de puxeta na sua primeira participação e manda para fora, com perigo. Sem mudanças na partida, o árbitro soou o apito e decretou vitória do Galo por 1 a 0.

Como fica?

Com o resultado, o Atlético-MG chega aos 12 pontos, pula para o 6º lugar e ultrapassa o próprio São Paulo, que cai para a 7ª posição.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Tricolor Paulista tem clássico contra o Santos no domingo (23), às 11h. No mesmo dia, só que às 18h, o Galo visita o Palmeiras.