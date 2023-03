Com direito a golaço de Luan, São Paulo vence Botafogo-SP de virada

Na tarde deste domingo (5), São Paulo e Botafogo-SP, se enfrentaram pela ultima rodada da fase de grupos do campeonato Paulista, no estádio Santa Cruz, às 16h.

A equipe de Rogério Ceni iniciou o jogo com um desempenho abaixo do esperado, e tomou um gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Mas ao decorrer da partida, mais especificamente, após a entrada de Wellington e David no início do segundo tempo, o Tricolor Paulista mudou sua postura no jogo, e conseguiu realizar a virada e vencer o time de Ribeirão Preto pelo placar de 3x1.

Com esta vitória, o tricolor garantiu a 1a colocação de seu grupo, e também o mando de campo das Quartas de Final, no duelo que será realizada contra a equipe do Água Santa, com o estádio e data ainda a definir.

Com gol sofrido logo no início, São Paulo fica com a bola, mas não tem efetividade

Logo aos 5 minutos de jogo, após falha do lateral Nathan, do São Paulo, a bola sobra para o atacante Luiz Henrique, do Botafogo-SP, que acerta um cruzamento certeiro na cabeça de seu companheiro Robinho, que conseguiu tirar bem do goleiro, e abrir o placar para o Pantera.

Após o gol do mandante, o Tricolor Paulista conseguiu tomar conta do jogo, tendo acabado a primeira etapa com 76% de posse de bola, entretanto, se deparou com o time adversário recuado e jogando no contra-ataque, e apesar de conseguir criar jogadas de perigo, o time não conseguiu ser efetivo, e foi para o intervalo com a desvantagem no placar.

Reviravolta do tricolor paulista no 2o tempo.

Tricolor voltou a campo com as entradas de David e Wellington, ambos que voltaram de suas recentes lesões, o São Paulo, e diferentemente do 1o tempo, voltou impondo velocidade e agressividade, e aos 60 minutos de jogo, após um cruzamento desviado por um jogador do Pantera, a bola sobra na entrada da área, e com maestria e calma, o volante Luan, matou no peito, e arremata de fora da área, assim, empatando o jogo para o Tricolor.

Com o placar a seu favor, o São Paulo não deu chances ao seu adversário, e começou a pressionar o time da casa, que aos 76 minutos, cometeu um pênalti em Wellington, que com muita frieza, foi convertido por Giuliano Galoppo, voltando a então perdida na rodada passada, artilharia do campeonato, e ampliando o placar para o tricolor. E para fechar o placar, após escanteio cobrado por Rodrigo Nestor, Juan subiu sozinho e fez o 3o gol do time do Morumbi na partida.

Próximos Compromissos

São Paulo enfrenta o time do Água Santa, em jogo válido pelas Quartas de Final do Campeonato Paulista, jogo que devido a vitória de hoje, garantiu ao tricolor o mando de campo, que por conta da sequência de shows da banda Cold Play, não poderá ser no Morumbi. O estádio não foi definido ainda, mas por conta de um acordo entre as diretorias de São Paulo e Palmeiras feito recentemente, a tendência é de que o jogo seja disputado no Allianz Parque, no dia 12 de Março.

Já a equipe do Botafogo-SP, entra em campo somente na segunda fase da Copa do Brasil, onde enfrentará a equipe do São Raimundo, na quinta-feira (09), às 20h no estádio Santa Cruz.

Logo após, a equipe tem o compromisso também pelo Campeonato Paulista, nas Quartas de Final, que será disputada com o líder do grupo A, RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.