Tombense domina e vence Ituano com autoridade pela Série B

O Tombense conquistou um ótimo resultado diante da sua torcida contra o Ituano, em jogo válido pela segunda rodada da Série B. A equipe da casa venceu por 3 a 0, em péssima atuação do Galo de Itu. Os gols foram marcados por Fernandão de pênalti, Matheus Frizzo, e Marcelinho.

Tombense se organiza melhor na primeira etapa

No primeiro tempo, o Tombense tomou a iniciativa e teve mais oportunidades de gol, ao todo foram 13 finalizações. Fernandão​​​​​ foi de longe o melhor atleta da equipe em campo, conseguindo dar sequência em quase todos os lances em que foi acionado, inclusive foi dele o gol que abriu o placar.

Após bom passe recebido pela direita, o meia ​João Paulo entrou na área e dividiu com Mario Sérgio, defensor do Ituano. Depois de receber o contato, o camisa 8 caiu na área, e o árbitro marcou pênalti ao ser chamado pelo ​​​​​VAR. Na cobrança, Fernandão chutou forte, rasteiro e no canto, o que impossibilitou a defesa do goleiro Deivity. Final de primeiro tempo em 1 a 0 para os donos da casa.

Triunfo garantido em dois belos gols

O Tombense começou o segundo tempo da forma que terminou o primeiro. Jogando em cima do adversário, o time mineiro criou três boas chances nos primeiros 10 minutos, por outro lado, o Ituano não teve a mesma competência, e não conseguiu finalizar até os 15 minutos iniciais. Em resumo, os donos da casa ficaram mais próximos de ampliar a vantagem, do que os visitantes de empatarem o jogo.

Após a entrada de Viniegra, o time paulista melhorou um pouco na partida, e passou a ter mais presença no campo de ataque. Porém, como futebol não é uma ciência exata, aos 23 , em um lateral muito longo, Matheus Frizzo foi acionado, a defesa do Ituano se desconcentrou, e o camisa 10 ficou na cara do goleiro Deivity para marcar o segundo gol, e encaminhar a vitória.

Para completar o resultado, aos 35, Alex Sandro deu passe para Marcelinho, que ajeitou a bola trazendo para a perna esquerda, e bateu com rara felicidade para concretizar um golaço no ângulo na meta do Ituano.

Detalhe curioso

O jogo ficou marcado pelo atraso do médico escalado para a partida. Segundo o regulamento, o profissional de saúde precisa estar no estádio em 2 horas antes do início do confronto. Porém dessa vez, as equipes precisaram esperar por três minutos até o profissional alcançar o local combinado.

Próximos jogos

O Tombense que conquistou seus primeiros três pontos na competição, agora foca as atenções no Palmeiras. A equipe mineira irá receber o atual campeão brasileiro na próxima quarta-feira (26), em casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, precisando reverter um placar de 4 a 2 construído pelos paulistas no jogo de ida.

O Ituano por sua vez, após a melancólica derrota, irá receber o São Paulo. O duelo paulista se dará na mesma competição, na terça-feira (25). A diferença é que uma vitória simples classifica o Galo de Itu para a próxima fase da competição mais valorizada do país, visto que o primeiro confronto terminou em 0 a 0, no Morumbi.