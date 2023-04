Palmeiras vira para cima do Cerro Porteño e conquista primeira vitória na Libertadores 2023

É o time da virada! Embalado pela torcida, o Palmeiras recebeu o Cerro Porteño, nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogando no Morumbi, pois o Allianz estava indisponível por conta de um show, o Verdão teve dificuldades, mas venceu os paraguaios por 2 a 1. Os gols palmeirenses foram marcados por Gustavo Gómez e Rafael Navarro. Bobadilla fez para o Cerro.



O Palmeiras, além de não jogar em seu estádio, sentiu falta de alguns desfalques importantes como: Rony, Raphael Veiga, Murilo e Mayke. Por conta disso, o alviverde não fez o jogo fluir no primeiro tempo. Mas, no segundo, depois de algumas mudanças de Abel, o Verdão melhorou e conseguiu a virada.



Com o resultado, o grupo C ficou embolado. Todos os times conquistaram três pontos até aqui. O Palmeiras fica em último por conta do saldo de gols (-1) e o Cerro ocupa a segunda colocação com 0 de saldo.



Palmeiras atípico no primeiro tempo

O Palmeiras fez uma primeira etapa abaixo do que vem apresentando na temporada. Talvez pelos desfalques ou por não estar jogando no Allianz, a equipe de Abel Ferreira esteve perdida em campo.



Isso se refletiu em alguns erros que geraram contra-ataques perigosos do Cerro. E foi em um deles que a equipe paraguaia chegou ao gol. Aos 5 minutos, Zé Rafael perdeu a bola, Churín recebeu em profundidade e bateu. Weverton defendeu, mas, na sobra, Bobadilla mandou para o gol.



A partir dos 15 minutos, o Verdão se encontrou na partida e construiu algumas oportunidades. Aos 16, Gustavo Gomez quase conseguiu aproveitar de cabeça. E, aos 18, Flaco Lopez ficou de frente para Jean, mas o goleiro pegou



Aos 28, Arthur teve boa chance, mas Jean defendeu novamente. Depois disso, o Palmeiras voltou a perder o ritmo e viu o Cerro ficar mais com a bola. No final, a equipe paraguaia ainda teve uma chance, mas Espínola cabeceou para fora.

O capitão resolve!

Abel Ferreira promoveu algumas substituições no início do segundo tempo que mudaram a cara do Palmeiras. Saíram Flaco Lopez e John John e entraram Rafael Navarro e Endrick, respectivamente.



Auxiliados por Dudu e Arthur, ambos conseguiram colocar a bola no chão e trocar passes que tontearam a defesa do Cerro. Porém, o time paraguaio conseguiu se manter bem postado e afastar as bolas da área.



Então, se por baixo não funcionava, a chance estava pelo alto. E foi assim que o Palmeiras conseguiu o empate. Aos 19 minutos, Dudu cruzou da equerda, Arthur finalizou e Jean fez milagre. Mas, no rebote, o zagueiro-artilheiro Gustavo Gómez mandou para as redes.



Depois do empate, a torcida começou a cantar que o Pameiras é o time da virada. Isso contagiou os jogadores que foram para cima buscar o resultado. E ele veio. Aos 31, Arthur cruzou, Gustavo Gómez escorou de cabeça para Navarro, livre, mandar para as redes.



Com a vitória no placar, o Palmeiras recuou um pouco e se segurou bem. O Cerro não conseguiu chegar e quase sofreu o terceiro, mas faltou capricho do Palmeiras, principalmente, com Endrick. Mas, para o torcedor não importa, vitória do Verdão e três pontos garantidos.

Próximos jogos

O Palmeiras vai ao Rio enfrentar o Vasco, no domingo (23), às 16h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia, o Verdão bateu o Cuiabá, em casa. O Cerro enfrentará o Guaraní, fora de casa, na segunda-feira (24), às 21h30, pelo Campeonato Paraguaio. A equipe é vice-líder da competição. Pela Libertadores, Cerro e Palmeiras irão se enfrentar, novamente, no dia 25 de maio, em Assunção.