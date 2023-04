Vitória faz fim de jogo perfeito e vence ABC pela Série B

ABC e Vitória fizeram partida válida pela segunda rodada do Brasileirão Série B, e os visitantes venceram por 3 a 0, com todos os gols saindo nos 20 minutos finais da partida. Com o placar, o Rubro-Negro baiano chega à sua segunda vitória no campeonato, enquanto o time de Natal amarga a segunda derrota.

Primeiro tempo de poucas emoções

O jogo começou truncado, com muitos lançamentos das duas equipes buscando as costas do adversário. Um jogo corrido, mas com os dois times errando os passes finais e um jogo de faltas duras na primeira etapa. Chance de gols foram poucas: O ABC, com Fábio Lima, que soltou uma bomba de fora da área e obrigou o goleiro Lucas Arcanjo a fazer a defesa. E o Vitória com Léo Gamalho, que dentro da pequena teve seu chute bloqueado.

Ao final da primeira etapa, as faltas duras tiveram consequência. Aos 46 da primeira etapa, o atacante Felipe Garcia recebeu o segundo cartão amarelo e foi para o chuveiro mais cedo.

Segundo tempo com caminho aberto para o Vitória

A segunda etapa começou e foi absolutamente toda do time baiano. As profusões de chances que o Rubro-Negro criava o credenciava a fazer o primeiro gol a qualquer momento, mas o tento custou a sair. E saiu somente aos 30 do segundo tempo, em golaço de Gegê, que da entrada da área acertou um chute de rara felicidade no lado esquerdo do goleiro Simão.

O clube baiano chegou ao segundo e terceiro gol em cobranças de pênalti, ambas com gols de Léo Gamalho, fechando o placar em 3 a 0.

O ABC volta à campo na próxima quinta-feira (27), às 21h30, quando encara o Grêmio, no Rio Grande do Sul, em partida de volta pela Copa do Brasil. Já o Vitória volta a campo na sexta-feira (28), às 19h, quando recebe o Londrina em partida pelo Brasileirão Série B.