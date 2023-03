Sport e Ceará terminam líderes de seus grupos; confira os confrontos das quartas da Copa do Nordeste

Fim da primeira fase da Copa do Nordeste e sem grandes surpresas. Nesta quarta-feira (22), todos os clubes entraram em campo para a última rodada da primeira fase, no qual Sport e Ceará terminaram líderes dos Grupos A e B, respectivamente.

A rodada começou com o Grupo A praticamente definido, faltando definir apenas as posições dos clubes que estavam classificados. Sport e Fortaleza brigavam pela liderança; Apesar da goleada do Leão do Pici por 4 a 0 diante do Santa Cruz, no Recife, o Sport venceu o CSA por 3 a 1, em Maceió e ficou com a primeira colocação. Ferroviário, que perdeu para o Náutico por 3 a 2 e o CRB, derrotado pelo Bahia por 3 a 0, fecharam o primeiro grupo.

O Grupo B começou a rodada com muitas indefinições. Além das primeiras colocações, o Santa Cruz tinha a chance da classificação, mas o Tricolor do Arruda sofreu uma goleada em casa, ficando fora da fase final.

O Ceará venceu o Atlético-BA em casa por 3 a 1 e terminou na primeira colocação. ABC resolveu a situação no segundo tempo e goleou o Fluminense-PI por 3 a 0, enquanto o Náutico e Sergipe completaram o grupo. O último empatou em casa com o Sampaio Corrêa por 2 a 2, depois de ter sofrido 2 a 0.

A CBF irá definir as datas e horários da próxima fase nos próximos dias. As quartas e semifinais serão em jogo único na casa do melhor colocado. A decisão será de ida e volta.

Confira os confrontos:

Sport x CRB

Fortaleza x Ferroviário

Ceará x Sergipe

ABC x Náutico

Eliminações!

O Bahia foi a maior decepção do torneio. O Tricolor de Aço que gastou mais de R$ 80 milhões em reforços depois de ser comprado pelo Grupo City, caiu na primeira fase e foi eliminado.

O Vitória venceu apenas uma partida em oito confrontos e também deu adeus à Copa do Nordeste, que viu todos os clubes baianos eliminados na primeira fase.