De volta ao Novorizontino, Jenison avalia primeiros jogos e projeta duelo contra o Sport pela Série B

Anunciado como reforço do Novorizontino para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, Jenison iniciou sua terceira passagem pelo clube de Novo Horizonte. Aos 32 anos, o atacante acumula 25 jogos, oito gols e três assistência com a camisa da equipe paulista, sendo o terceiro clube que mais atuou na carreira atrás do Cuiabá (128) e Paraná (47).

Uma dessas assistências ocorreu na reestreia, contra o Vila Nova-GO, em Goiânia. No último fim de semana, o Tigre do Vale venceu o Juventude, diante dos seus torcedores, pelo placar de 1×0: “Feliz por ter reiniciado com uma assistência. A vitória contra o Juventude foi importante para nos dar mais confiança, depois de termos estreado com derrota fora de casa. Sabemos as dificuldades que a Série B nos impõe, mas temos plena convicção que podemos fazer um grande papel na competição”.

Com dois jogos disputados nesse retorno ao clube, Jenison não esconde a felicidade de ter retornado ao clube paulista: “Muito satisfeito por estar de volta. O Novorizontino é um clube que tenho um grande respeito e admiração. Tenho uma história bonita aqui e pretendo continuar escrevendo novos e vitoriosos capítulos”, destacou o atacante.

No próximo domingo (30), às 15h30, o Tigre do Vale recebe o Sport, que sagrou-se campeão pernambucano no último final de semana. “Mais um jogo difícil. Série B é uma pedreira atrás da outra. As equipes são muito niveladas e qualquer descuido pode ser fatal. No final, cada ponto conquistado vai fazer diferença. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo com o apoio do nosso torcedor”, finalizou Jenison.