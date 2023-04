Dalberson projeta decisão do CSA contra Internacional na Copa do Brasil: "Entraremos em busca de fazer história"

O CSA, não começou da forma que imaginava, e acabou sendo derrotado pelo Internacional, na confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no último dia 11 de abril, no estádio Beira-Rio, por 2 a 1. O goleiro da equipe alagoana, Dalberson, foi essencial para que o time pudesse ainda ter uma chance de reverter o placar no duelo de volta, visto que o próprio defendeu uma penalidade cobrada pelo Colorado e evitou que a vantagem fosse de dois gols a favor de seu adversário, e após a decepção na ida, o arqueiro comentou sobre a expectativa do jogo decisivo contra os gaúchos.

O jogo do ano

Destaque do primeiro jogo, o goleiro Dalberson, que defendeu um pênalti na ida, falou sobre a expectativa para a decisão contra o Colorado, que será extremamente importante para a sequência da temporada do Azulão do Mutange.

“Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar na partida. O Internacional é uma equipe muito forte, tem grandes jogadores, disputa a primeira divisão, a Copa Libertadores e, com certeza, vai nos trazer grandes desafios. Mas, nós vamos jogar na nossa casa, com o apoio da nossa torcida e entraremos em busca de fazer história e conquistar essa classificação para a próxima fase. Temos um bom time, acredito que podemos conquistar essa classificação”.

Azulão se preparou intensamente, e vem confiante para a decisão

Foto : Divulgação/CSA

A última partida realizada pelo Azulão, foi o próprio combate contra o Internacional, e de lá para cá, a equipe dedicou seu tempo somente a preparação para o jogo desta quinta-feira (27), e o goleiro destaque do clube alagoano, comentou sobre como vem se preparando a equipe.

“Esse período sem jogos é importante para fazer uma boa preparação. Perdemos um pouco de ritmo de jogo, mas ganhamos muito tempo para fazer uma preparação bem feita. Chegamos bem preparados para esse duelo, que é muito importante para o clube. Sabemos da importância dessa classificação para o CSA e vamos com tudo em busca da vitória e da classificação para as oitavas de finais”.

O Time que sair vencedor do duelo, ou seja, o que estará classificado para as oitavas-de-final da competição, além de bater uma meta esportiva muito importante, receberá da CBF, o montante de R$ 3,3 milhões de reais.