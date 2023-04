Após assistência em vitória diante do Mirassol, Robinho se isola como jogador que mais participou de gols do Avaí em 2023

Com dois gols marcados e cinco assistências dadas, o meia Robinho é o jogador que mais participou de tentos do Avaí na temporada. A última contribuição decisiva do camisa 10 foi na vitória de 1×0 diante do Mirassol pela segunda rodada da Série B. Ele deu a assistência para Patiño aos 50 minutos do segundo tempo que garantiu a primeira vitória azurra na competição nacional.

Tendo sete participações diretas em tentos do Leão, Robinho comemora sua importância para o setor ofensivo do time comandado por Alex Souza. “Retornei ao Avaí com esse propósito, de ser uma peça importante no setor de criação. Nos clubes em que passei sempre tive destaque, principalmente no quesito assistência. Feliz em ter dado cinco passes para gols e também de já ter feito dois gols. A expectativa, logicamente, é melhorar ainda mais esses números para ajudar o clube na busca dos seus objetivos nesta temporada de 2023”, garantiu o experiente jogador.

Nesta sexta-feira, Robinho e seus companheiros voltam a campo pela Série B em duelo diante do Criciúma, às 19h, no estádio Heriberto Hulse. As duas equipes já se enfrentaram três vezes neste ano e todos os duelos terminaram empatados. “Um dos gols que marquei em 2023 foi diante do Criciúma. Espero novamente ter a chance de ajudar o Avaí neste duelo estadual. Eles são os atuais campeões catarinenses e largaram com duas vitórias na Série B. Estão embalados, mas nas partidas que fizemos contra eles o equilíbrio predominou. Estamos com um time mais encorpado em relação ao estadual e podemos sim voltar de lá com um grande resultado”, finalizou o camisa 10.