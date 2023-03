Avaí e Criciúma criam boas chances, mas não saem do zero pelo jogo de ida das quartas

Na tarde deste sábado (18), o Avaí recebeu o Criciúma, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Apesar do grande volume de jogo, os goleiros levaram a melhor e os torcedores deixaram o estádio sem presenciar gols.

Avaí cria, e Criciúma demora a entrar no jogo

Apesar de a torcida do Tigre ter comparecido em peso, os adeptos do Leão eram maioria. Aproveitando o incentivo das arquibancadas, o Avaí começou melhor e levando mais perigo. Com menos de 2 minutos, Thiago Rosa arriscou de longe e obrigou Gustavo a fazer a primeira defesa da partida.

O Criciúma só foi levar algum perigo aos 21, quando Éder cabeceou para fora após cobrança de falta. Logo na sequência, o camisa 23 tabelou e ficou na cara do gol, que não saiu por milagre de Alexander. Já no final da primeira etapa, após saída errada do Tigre, Ricardo Bueno ficou no mano a mano com Gustavo, mas isolou.

Ainda houve tempo para o camisa 9 do Leão fazer jogada individual e reclamar de pênalti, que o árbitro não marcou.

Alexander salva o dia

Na segunda etapa, o Avaí repetiu a estratégia de pressionar no início. Waguininho entrou, e teve duas boas oportunidades. A primeira de cabeça em escanteio, passou ao lado da trave. Na segunda, após boa arrancada, chutou fraco e não assustou Gustavo.

Em seguida, também em escanteio, Ricardo cabeceou forte, e parou em ótima defesa de Alexander. Aos 41, Arilson foi expulso após chutar Waguininho fora do lance. Já no apagar das luzes, em cobrança de falta pela meia direita, Marcelo Hermes teve a chance de abrir o placar. Contudo, nesta tarde, nada passaria por Alexander, que foi buscar no ângulo, de mão trocada. Desta forma, ficou tudo para o jogo da volta, no Heriberto Hulse.

Jogo de volta

A volta acontece já na terça-feira (21), no Heriberto Hulse, às 21:00. O Tigre não poderá contar com Arilson, que foi expulso. Quem vencer, avança às semifinais. Em caso de novo empate, os times irão para a disputa de penalidades máximas.