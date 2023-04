América goleia Nova Iguaçu e avança às oitavas da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (26), o América-MG recebeu o Nova Iguaçu na Arena Independência, para o jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, a situação dos donos da casa era confortável, ainda mais por contar com a presença de sua torcida.

Confirmando as expectativas, o Coelho aplicou sonoros 5 a 0, com todos os tentos marcados na etapa final. Além da vaga nas oitavas, o clube mineiro receberá R$ 3,3 milhões como premiação pela classificação.

Max segura o América

Antes mesmo de o relógio chegar a 1 minuto, Benítez lançou Everaldo que bateu de primeira na pequena área, parando no goleiro Max. Aos 16, após cobrança de escanteio, Iago Maidana quase foi às redes, mas Max fez nova intervenção. Na sequência, em novo cruzamento, Nicolas encontrou Éder, que tirou tinta da trave em cabeçada.

Aos 38, Everaldo recebeu novo passe de Benítez e ficou cara a cara com Max, que fez outra grande defesa. No último lance de perigo da primeira etapa, o meia argentino resolveu ele mesmo finalizar, e bateu o goleiro adversário, mas acabou carimbando o travessão.

Segundo Tempo

Max evitou o que pôde, mas o América abriu a porteira logo no início da etapa final, aos 3 minutos. Em mais um cruzamento, Adyson ajeitou de cabeça para Mikael, que soltou a bomba para abrir o placar. O Nova Iguaçu reagiu apenas aos 15, quando em tiro de canto Matheus Alves testou firme, para defesa de Cavichioli.

Quatro minutos depois, Everaldo quase fez uma pintura. Lançado por Juninho, o atacante limpou dois marcadores e bateu deslocando o goleiro, mas o defensor salvou em cima da linha. Pouco depois, após tantas tentativas, Nicolas cruzou rasteiro para Everaldo, que completou para o gol vazio e fez 2 a 0.

Aos 30, depois de bela triangulação, Aloísio dominou na área e tocou na saída do goleiro para ampliar. o Nova Iguaçu mal teve tempo de assimilar o baque, quando Nino encontrou Felipe Azevedo na área, que chapou de primeira e estabeleceu a goleada.

Ainda teve tempo para, em mais uma jogada aérea, Matheusinho cruzar na cabeça de Aloísio, que balançou novamente as redes e deu números finais ao jogo.

Classificação e próximos jogos

Com a goleada, o América se coloca entre os 16 melhores do certame nacional, e aguarda o sorteio para conhecer o adversário da próxima fase. O Coelho volta à campo no sábado (29), quando visita o Santos pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Nova Iguaçu jogará novamente apenas no dia 6 de maio, quando estreia na Séria D diante do Athletic, em casa.