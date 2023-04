Náutico cresce na segunda etapa, marca no fim e vence Cruzeiro nos Aflitos

O Náutico sofreu boa parte do jogo, mas conseguiu fazer valer o mando de campo, cresceu na reta final e derrotou o Cruzeiro, por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Gabriel Santiago saiu do banco para garantir o gol alvirrubro.

Domínio estrelado

Com novo comandante na beira do gramado, a Raposa não se importou de ser o visitante e teve mais domínio da etapa inicial, tendo muitas movimentações no setor ofensivo. Wesley e Matheus Vital deram as primeiras finalizações. Ambas para fora. Tentando mostrar reação, o Timbu deu uma assustada com Jean Mangabeira, que aproveitou o espaço após escanteio e desviou à esquerda do gol.

O Cruzeiro pressionou mais na metade do tempo, fazendo Vagner sujar bastante o uniforme. Aos 27, William disparou pela direita e bateu cruzado. Diego Matos acompanhou o lance e conseguiu desviar na bola, que ficou com o goleiro. Pouco depois, foi a vez de Gilberto. O camisa 21 foi lançado na área e tentou encobrir Vagner. Ele saiu com tudo do gol e ainda trombou com o jogador adversário. A grande chance de bola na rede saiu aos 34. William fez ótimo cruzamento na pequena área. Wesley, sem nenhuma marcação, chutou de chapa. Vagner realizou milagre e acabou salvando com o rosto. Antes do intervalo, Gilberto arriscou de longe. O arqueiro queimou a luva para espalmar.

Do banco para o autor do gol

Assim como no primeiro tempo, o Cabuloso comandava as ações ofensivas, não deixando os mandantes jogarem, porém, faltava caprichar quando chegava ao ataque. Bruno Rodrigues buscou Gilberto na área. Denilson se antecipou e afastou pela linha de fundo. O Náutico demorou, mas chegou. Alisson Santos tocou na medida para Gabriel Santiago, deixando o meia cara a cara com Rafael Cabral, que chutou. O goleiro estrelado cresceu para salvar. A resposta não demorou. Marlon encontrou William na área. O camisa 12 chutou e Vagner defendeu em dois tempos. Bruno Rodrigues pegou o rebote e rolou para trás. Machado chegou batendo e o goleiro encaixou.

Aos 42, a história mudou, vinda de jogadores do banco. Alisson Santos cruzou da direita, Gabriel Santiago subiu sozinho e cabeceou no chão, não dando chances a Rafael Cabral. Três minutos depois, Machado aproveitou lançamento e cabeceou no canto. Vagner se esticou todo para defender. O mesmo precisou fazer o goleiro cruzeiro, após cobrança de falta de Souza em direção ao gol. O Cruzeiro até tentou arrancar o empate nos acréscimos, quando Marlon cobrou falta também em direção ao gol, mas a redonda saiu rente ao travessão.

Como fica e próximo jogo

Com a vitória, o Náutico precisa apenas de um empate para avançar. Já o Cruzeiro precisa reverter a situação para sonhar com a classificação. A bola volta a rolar na Copa do Brasil no dia 25 de abril, terça-feira, às 19h (de Brasília), em Belo Horizonte.