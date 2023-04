"Equilíbrio muito grande", analisa Alex após derrota do Avaí para Criciúma

Na noite desta sexta-feira (28), o Avaí foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0, pela Série B do Brasileiro. Após a partida, o técnico Alex de Souza falou que o jogo foi equilibrado esperado e, mesmo com um jogador a menos em campo, o Leão se mostrou organizado.

"Uma partida como imaginávamos que seria, equilibrada. E que seria definida em alguns detalhes como aconteceu em um abola de escanteio. A expulsão altera muito a estratégia, dificulta muito. Mas, o grupo está de parabéns, você enfrentar uma equipe organizada como é o Criciúma com um jogador a menos o tempo todo no segundo tempo, é muito difícil. Acredito que a gente se comportou bem dentro do jogo."

"Acho que o jogo como um todo foi um jogo equilibrado, nós tivemos as nossas oportunidades. Tivemos um impedimento mínimo do Marquinhos e um gol anulado, coisa pequena. No lance do gol deles, conversando com a rapaziada, o Eduardo reclama de uma falta na área, preciso rever o lance. Foi um equilíbrio grande na maior parte, o time mesmo com um a menos se portou bem. Infelizmente não conseguimos o resultado," completou o técnico.

Na próxima rodada da Série B, o Avaí recebe, na Ressacada, o Vila Nova, na quarta (3), às 21h15. O Leão tem três pontos em três partidas até agora no campeonato.