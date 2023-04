Avaí pressiona, marca no fim e vence duelo inédito contra Mirassol

Depois de quase dois meses, a torcida do Avaí voltou a comemorar uma vitória. Neste sábado (22), o Leão da Ilha pressionou durante grande parte do jogo e venceu duelo inédito contra o Mirassol com gol nos acréscimos do segundo tempo pela segunda rodada da Série B 2023, no estádio da Ressacada. Santiago Patiño marcou o gol da partida.

Muralha salva Mirassol no primeiro tempo

O início do jogo foi de muita disputa e de pouca criatividade na Ressacada. Até os 20, pouco aconteceu no duelo, além de divididas duras e erros de passe.

A partida começou a mudar aos 23, quando o Avaí, que foi para o jogo com cinco mudanças em relação à estreia, teve sua primeira grande chance. Após cobrança ensaiada de escanteio de Júlio César, Marquinhos Cipriano mandou perto do ângulo. Na sequência, o Mirassol respondeu. Primeiro, Vilela deu chuta perigoso aos 24, por cima. No minuto seguinte, Negueba recebeu dentro da área após ótima jogada de Chico pela direita e finalizou rasteiro, mas Natanael saiu em cima da linha. Na sequência, Vilela apareceu livre e chutou sobre o gol.

Após o início lento, as duas equipes criaram suas chances - foram oito finalizações do Avaí e sete do Mirassol -, com o time da casa fazendo o exigindo mais do arqueiro rival. Aos 34, Natanael cobrou falta na segunda trave, Roberto cabeceou no canto e Alex Muralha espalmou. No rebote, Patiño se esticou para tentar empurrar para o gol, mas o goleiro bloqueou.

O Mirassol voltou a assustar aos 41. Após cruzamento de Lucas Ramon, a bola desviou e sobrou para Gabriel, que finalizou no canto, mas Ygor Vinhas segurou.

Nos acréscimos, o Avaí voltou a estar perto de abrir o placar. Aos 48, depois de cruzamento desviado de Giva, a bola sobrou para Cipriano, que finalizou cruzado na direção do gol, exigindo grade defesa de Muralha. Já no último minuto do primeiro tempo, Natanael descolou chute colocado de pé direito e, outra vez, o goleiro salvou o Mirassol e garantiu o 0 a 0.

Avaí fica com um a mais e vence no apagar das luzes

Para o segundo tempo, Alex de Souza fez três alterações no Avaí: Robinho, Andrey e Dentinho entraram nos lugares de Eduardo, Giva Santos e Júlio César. O início da etapa final foi lento, e quem assustou primeiro foi o Mirassol. Aos 10, após boa escapada pela direita, Danielzinho cruzou e Chico apareceu com espaço na área, mas chutou em cima de Ygor Vinhas.

Aos poucos, porém, o Avaí passou a tomar conta da partida. Aos 20, em cobrança de falta de Andrey colocada, Muralha voou para defender. Quatro minutos depois, no rebote do escanteio, o estreante Xavier serviu Igor Inocêncio, que finalizou de canhota, mas pegou mal e errou o alvo.

O jogo, que já pendia para o Avaí, ficou ainda mais desequilibrado aos 28. Em jogada rápida de contra-ataque, Patiño escapou e acabou puxado por Thalisson Kelven. O zagueiro, que já tinha amarelo, levou o segundo cartão e foi expulso. Depois disso, a pressão aumentou.

Aos 35, Patiño recebeu ótimo passe de Andrey dentro da área e chutou cruzado, raspando a trave de Muralha. Quatro minutos depois, após cruzamento de Andrey na área, Xavier desviou e a bola ficou com Roberto, que chutou com perigo, à esquerda.

Com o Avaí se lançando para o ataque, o Mirassol teve algumas jogadas de contra-ataque com espaço e, aos 41, conseguiu uma falta lateral. Em cobrança de falta fechada, Fernandinho mandou direto para o gol, mas Vinhas estava ligado e evitou o gol paulista.

Na reta final, o Avaí seguiu pressionando e, finalmente, foi premiado aos 51. Robinho recebeu dentro da área e, com calma, serviu Patiño, que mandou de primeira para estufar as redes de Muralha: 1 a 0. Ainda deu tempo para mais um vermelho, para o volante avaiano Xavier, após consulta do árbitro ao VAR. Não havia, porém, tempo para mais nada, e o Leão da Ilha saiu com os três pontos.

Classificação e próximos compromissos

As duas equipes agora ficam nos três pontos. Pelos critérios de desempate, o Avaí é o 12º, duas posições atrás do Mirassol.

Na próxima sexta-feira (28), o Avaí encara pela quarta vez na temporada o Criciúma, seu algoz nas quartas de final do Catarinense. A partida no Heriberto Hülse começa às 19h. O Mirassol volta a campo no sábado (29) diante do Sampaio Corrêa, em São Luís, às 16h.