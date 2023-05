Oitavas da Copa do Brasil é definida com clássico entre Flamengo x Fluminense e duelo dos maiores campeões

Já estão definidos os 16 times para os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Desses, apenas um representa a Série B do Campeonato Brasileiro: Sport, que irá encarar o São Paulo. O atual campeão Palmeiras pegou o Fortaleza, além do clássico carioca Flamengo x Fluminense e o enfrentamento dos dois maiores campeões da competição, Grêmio x Cruzeiro.

Confira os confrontos

Internacional x América-MG

São Paulo x Sport

Athletico x Botafogo

Flamengo x Fluminense

Bahia x Santos

Fortaleza x Palmeiras

Corinthians x Atlético-MG

Grêmio x Cruzeiro

Os oitos confrontos serão decididos em jogos de ida e volta, nas datas de 17 e 31 de maio. É importante lembrar que não terá o critério de desempate do gol fora de casa. A decisão será nos pênaltis se o resultado for mesmo nos dois jogos.

Premiação milionária

Os times classificados irão garantir R$ 4,3 milhões. Desde o início, foram divididos R$ 420 milhões entre a primeira fase até a final. O campeão leva R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões.