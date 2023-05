Recuperado de lesão, Thiago Gonçalves fala do retorno aos gramados com Figueirense: "Dar o máximo nos treinos"

Recuperado de lesão, o goleiro Thiago Gonçalves já treina normalmente com a equipe do Figueirense visando o início do time na Série C do Campeonato Brasileiro. O Furacão do Estreito estreia nessa quinta-feira (4), contra a equipe do Altos-PI, fora de casa. O jovem de 22 anos ainda é dúvida para o confronto. Thiago falou sobre esse período de recuperação da entorse no tornozelo.

“Foi um momento em que tive que ter muita resiliência e fé em Deus, pois vim de um momento bom pelo Figueirense. Estava fazendo bons jogos e na véspera de uma partida tão importante aconteceu a lesão. Mas acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas. Agora meu objetivo principal é me recondicionar fisicamente e dar o máximo nos treinos para ter oportunidades novamente”, disse o atleta.

Emprestado pelo Fluminense até o final da temporada, o goleiro ganhou a primeira oportunidade no time na partida contra o Camboriú no dia 12 de fevereiro de 2023. Em apenas 32 minutos em campo o atleta já impressionou realizando três defesas, sendo uma delas por meio de reflexo. Depois disso foram mais três partidas como titular. Ao todo o goleiro defendeu 11 dos 13 chutes a gol que sofreu, sendo cinco dessas intervenções por meio de reflexos.

Com passagens pelas categorias de base do Internacional e do Atlético Tubarão-SC (onde também se profissionalizou), o goleiro ganhou mais notoriedade atuando pelo Fluminense, também nas categorias inferiores. No total foram 53 jogos com o Tricolor Carioca e dois títulos do Carioca Sub-20 conquistados. Essa é a primeira vez que o atleta tem a oportunidade de disputar a Série C. O jogador também comentou sobre os objetivos do clube no torneio.

“Independente se estão falando que não somos favoritos, nosso pensamento é único e exclusivamente a classificação para a Série B. Sabemos que não vai ser uma tarefa fácil, mas temos grupo, temos qualidade, temos união, e tenho certeza que vamos conquistar nossos objetivos”, contou.