Hercílio Luz vence Figueirense fora de casa nas quartas do Catarinense

O Hercílio Luz venceu o Figueirense por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense, fora de casa, no Orlando Scarpelli, neste domingo (19). Mais de 8 mil torcedores estiveram no estádio. O gol foi marcado por André.

Mesmo após a repercussão de uma possível perda de pontos por conta de supostas escalações irregulares, o Leão do Sul entrou em campo focado e com a concentração no alto. O único gol da partida saiu com menos de 5 minutos. O Hercílio foi o líder da primeira fase da competição.

Gol relâmpago

O Furacão errou na saída de bola e, logo aos 2 minutos da primeira etapa, André recebeu a bola e chutou cruzado para abrir o placar para o Hercílio Luz.

Durante o restante do primeiro tempo, o Figueirense teve as grandes chances para poder empatar. A mais perigosa delas foi aos 37, quando a bola bateu na trave após um chute forte de Gustavo França, de fora da área.

Na segunda etapa, os dois times pouco conseguiram levar perigo aos goleiros.

Torcedor tenta invadir gramado

Após o apito final, um torcedor do Furacão tentou invadir o campo e agredir o goleiro Gabriel Gasparotto, mas foi contido pelos seguranças.

Quartas de final

O próximo jogo das quartas de final acontece na quarta-feira (22), às 20h, no estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão. O Hercílio Luz tem a vantagem do empate no jogo de volta. Caso o Figueirense vença por 1 a 0, a partida vai para as cobranças de pênaltis. Quem avançar enfrenta Avaí ou Criciúma nas semifinais.

Outras partidas

Nas outras partidas das quartas de final os jogos ficaram:

Avaí 0 x 0 Criciúma

Barra 2 x 0 Chapecoense

Concórdia 0 x 0 Brusque