Atlético-GO derrota Chapecoense e cola no G-4 da Série B

Com gols de Gustavo Coutinho e Rodrigo Soares, o Atlético-GO venceu a Chapecoense em Goiânia nesta terça-feira (2) por 2 a 1 em partida válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da Chape foi de Gabriel Xavier.

VAR entrou em ação

O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz consultou o VAR após o jogador da Chape, Bruno Elesbão, chutar a canela do adversário Rhaldney, e confirmou a penalidade máxima.

Gustavo Coutinho foi quem cobrou e abriu o placar, dando início a vitória do Dragão.

Jogo movimentado em Goiânia

Poucos minutos depois do gol, o time visitante começou a pressionar e quase empatou com um bom passe de Ribamar para Felipe Ferreira, que perdeu a oportunidade chutando com o pé esquerdo para fora.

Em seguida o Atlético chegou na área algumas outras vezes, mas nenhuma oportunidade foi convertida.

Segundo tempo com reviravoltas

Nos 45 minutos finais, foi vez da Chape ter boas chances, mas o gol só saiu quando Gabriel Xavier, no meio da área, finalizou com a canhota e mandou a bola pro fundo da rede.

Mas apesar de muito "toma lá, dá cá", Rodrigo Soares foi oportunista e cabeceou uma bola que tinha sobrado na pequena área, deixando o Dragão na frente no placar novamente e decidindo a partida.

Classificação e próximos compromissos

Com esses três pontos conquistados, o Dragão está na quinta colocação da Série B e apenas um ponto atrás do Botafogo-SP que é o quarto. O time goiano entra em campo novamente na segunda-feira (8) às 20h contra o Londrina, em casa novamente.

Já o Verdão do Oeste, ficou em oitavo lugar no campeonato empatado em pontos com algumas equipes. No sábado (6) às 20:30, na Arena Condá, entram em campo contra o Grêmio Novorizontino.