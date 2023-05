Augusto celebra primeiro gol pelo Caxias em ‘dia mais que especial’ e projeta duelo gaúcho

Depois de perder fora de casa para o São Joseense, o Caxias mostrou sua força e não tomou conhecimento do Concórdia. Com um gol em cada tempo, fez um 2 a 0 seguro e somou seus primeiros pontos na Série D do Brasileirão.

Um dos destaques da equipe no jogo, Augusto celebrou e muito seu primeiro gol pelo clube. Contratado por empréstimo junto ao Azuriz após se destacar no Campeonato Paranaense, o meia valorizou também o espírito coletivo da equipe.

“Muito contente pelo meu primeiro gol aqui, ainda mais nesse dia mais que especial, o Dia das Mães e claro que dediquei pra minha mãe, ela merece demais. Fomos intensos desde o começo do jogo, nos entregamos muito e acho que isso foi o diferencial para vencermos”, afirmou o camisa 7, com passagem recente também pelo Santos.

Agora quarto colocado do Grupo 8 da Série D, o Caxias foca suas atenções em um confronto gaúcho. No fim de semana, o duelo é com o Aimoré, que empatou na estreia e vem de derrota para o Camboriú. Augusto projeta o confronto.

“Claro que vai ser um jogo de muita disputa, muito confronto. Sabemos que o time deles vem querendo somar a primeira vitória e precisamos mais uma vez jogar ligados do início ao fim. Temos essa semana de trabalho e vamos focar ao máximo para nos prepararmos e conseguirmos mais um bom resultado”, finalizou o meia, hoje com 24 anos, negociado ainda jovem com o Real Madrid.