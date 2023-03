Cascavel vence Operário nos pênaltis e está na final do Paranaense

O Operário recebeu a equipe do Cascavel na noite deste sábado (25), no Germano Krüger, em jogo válido pela volta da semifinal do Campeonato Paranaense. O Fantasma até conseguiu reverter o resultado negativo da primeira partida, vencendo desta vez por 1 a 0, com gol de Luidy, mas foi vencido nas penalidades máximas.

Após se classificar, o FC Cascavel irá enfrentar o vencedor da partida entre Athletico-PR e Maringá na final, que será disputada nos dias dois e nove de abril. Enquanto isso, o Operário só voltará a jogar em maio, quando enfrentará o Botafogo-PB pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Jogo é fechado e equipes criam pouco

Jogando diante de sua torcida e precisando vencer, o Operário iniciou a partida de forma muito ofensiva. A equipe da casa criou diversas oportunidades de gol, porém não conseguiu convertê-las e foi parada pela excelente atuação do goleiro do Cascavel, André Luiz. Na segunda etapa, o Operário manteve a pressão em busca da classificação.

O único gol do jogo foi marcado aos 32 minutos do segundo tempo. Luidy, atacante do Operário, fezuma boa jogada individual na entrada da área e passou para Felipe Augusto, que chutou em cima de um companheiro de equipe. A bola sobrou dentro da área e Luidy aproveitou para finalizar e abrir o placar para a equipe da casa. Com um placar agregado de 2 a 2, a decisão foi para a disputa de pênaltis.



André Luiz brilha, pega duas cobranças e coloca FC Cascavel na final

Nas penalidades, o Cascavel avançou com um placar final de 6 a 5. Na equipe do Operário, Sávio, Vinicius Mingotti, Felipe Augusto e Willian Machado conseguiram converter suas cobranças, Tontini perdeu a quinta chance, Índio acertou a sexta, e Vinícius Diniz desperdiçou a última cobrança.

Já pelo lado do Cascavel, Robinho e Lucas Batatinha marcaram suas cobranças, Juninho perdeu a terceira, enquanto Gama, Willian Gomes, Renanzinho e Ferrugem foram precisos, garantindo assim a classificação da equipe.