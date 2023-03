Definidos rebaixados e classificados do Campeonato Catarinense; confira

Neste sábado (11), foi realizada a última rodada do Campeonato Catarinense e, com isso, foi definido os oito clubes que irão jogar as quartas de final e os rebaixados.

O Hercílio Luz foi o líder da competição, com 22 pontos, e, caso avance até a final, poderá decidir em casa. Os outros classificados às quartas de final são: Chapecoense, com 20 pontos, Brusque, com 19, Criciúma, com 18, Avaí, com 17, Concórdia, com 16, Barra, com 13, e Figueirense, com 12.

Quartas de final

Com esses oito classificados, os confrontos das quartas serão:

Hercílio Luz x Figueirense

Chapecoense x Barra

Brusque x Concórdia

Criciúma x Avaí

As datas e horários dos jogos ainda não foram definidas pela Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Rebaixados

Na última rodada teve grandes emoções para saber quem seria o último rebaixado, junto com o Atlético Catarinense, que fez apenas um ponto na competição. O Marcílio Dias precisava vencer o próprio Atlético e torcer para que o Camboriú não vencesse o Hercílio Luz.

O Camboriú acabou empatando em 0 a 0 e acabou sendo rebaixado quando seu jogo já havia terminado, O Marcílio Dias foi guerreiro e venceu por 2 a 1, com um a menos desde os 14 minutos da primeira etapa. O gol que salvou o Marinheiro saiu já nos acréscimos do segundo tempo. As duas equipes acabaram fazendo 11 pontos, porém o Marcílio acabou levando a melhor no critério de desempate, que são as vitórias. O Marinheiro venceu 3 partidas e o Cambura, duas.