Aos 19 anos, lateral Tarcísio celebra conquista do Paulistão A3

A temporada tem sido muito especial para o jovem lateral-esquerdo Tarcísio, de 19 anos. O atleta do Capivariano comemorou, nesse sábado, a conquista do Campeonato Paulista A3 pelo Leão da Sorocabana, onde foi titular absoluto e o 4º jogador com mais minutos em campo pela equipe.

“Na temporada anterior eu joguei meu primeiro campeonato como profissional, esse período me ajudou muito para fazer a competição que fiz esse ano, o treinador Élio e a comissão técnica também me passaram muita confiança. No início do campeonato nos taxaram como uma equipe inexperiente pela idade, mas trabalhamos muito para superar isso, traçamos objetivos e fomos conquistando um por um com muita humildade, isso nos trouxe essa regularidade”, comemorou Tarcísio.

Foto: José Augusto/Divulgação

Cria das bases do Capivariano e do Cruzeiro, Tarcísio diz que o período vivenciado na Raposa o preparou para que a disputa do Paulista A3 tenha sido tão bem-sucedida como foi. Para a próxima temporada, o lateral pretende cumprir seu contrato com o clube paulista.

“Vou seguir trabalhando e traçando metas na minha vida, tenho sede de vitória e desejo conquistar mais títulos na minha carreira, tenho contrato com o Capivariano, o clube e o meu agente estão trabalhando conjuntos em algumas possibilidades visando um futuro promissor”, projetou.