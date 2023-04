Lateral Tarcísio projeta duelo do Capivariano com Marília: “Adversário forte”

Apesar da pouca idade, Tarcísio é um dos jogadores que mais atuou pelo Capivariano no Paulista A3 em 2023. Aos 19 anos, o lateral oriundo da base do clube e com passagens pelo sub-20 do Cruzeiro reconhece que o time atravessa boa fase no 2º lugar do grupo A da segunda fase da competição. Tarcísio quer o time ligado para o confronto direto com o Marília, 3º colocado, às 19h, fora de casa, neste sábado.

“Nós sabemos da importância dessa partida para a sequência da competição, o Marília é um adversário forte, mas vamos seguir com a mesma filosofia de jogo que estamos apresentando em busca da vitória. Vamos buscar incessantemente esse acesso”, prometeu.

Aos 19 anos, o defensor reconhece que atravessa a melhor fase individual desde que estreou como jogador profissional, também pelo Leão, em 2022. Além disso, ele diz que o período que passou em Minas Gerais o ajudou a aprimorar o futebol para chegar no bom momento atual.

“Capivariano e o Cruzeiro são dois clubes que me ajudaram muito nesse processo de formação e transição para o profissional. Aprendi muito com as experiências que tive e venho numa constante evolução que vem me proporcionando essa boa fase. Fico muito feliz pois me esforcei e treinei muito para vivenciar momentos como esse, é um sentimento de realização e gratidão por cada oportunidade que tive com esse clube”, elogiou.