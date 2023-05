Avaí anuncia Gustavo Morinigo como novo técnico

Na noite desta segunda-feira (15), o Avaí anunciou através das redes sociais seu novo técnico, e o cara da vez, foi ninguém nada menos, que o ex-tecnico do Ceará, Gustavo Morínigo, agora novo técnico do Leão, e que irá se apresentar na Ressacada amanhã (16) no fim do dia.

Morínigo tem 46 anos e é natural de Coronel Blas Garay, no Paraguai. Junto com o agora novo técnico chegam ao clube o auxiliar técnico Diosnel Burgos e o preparador físico Martín Paolorosso.

Vale lembrar, que como técnico, o mesmo comandou o Nacional-PAR, Cerro Porteño-PAR e Libertad-PAR, além da Seleção Paraguaia Sub20, antes de chegar ao Brasil para dirigir o Coritiba e o Ceará.

O novo treinador concede entrevista coletiva na quarta-feira (17), na Ressacada, em horário a ser informado.