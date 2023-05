Avaí e Chapecoense fazem clássico catarinense pela Série B

Nessa sexta-feira (12), Avaí e Chapecoense fazem o clássico catarinense na sexta rodada da Série B. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) na Arena Ressacada.

As campanhas do Leão e do Índio Condá são parecidas, mas os avaianos têm um ponto a mais. No momento, o clube da Ressacada está com seis pontos, com duas vitórias e três derrotas na 11ª colocação, enquanto a Chape está em 12º, com cinco pontos. A partida será transmitida pelo Sportv e no Premiere.

Como chegam as equipes e prováveis escalações:

Sem o técnico Alex, que foi demitido após a derrota para o Criciúma, o Avaí venceu na rodada passada, contra o Tombense por 1 a 0, em Minas Gerais. O resultado colocou a equipe da Ressacada na 11ª colocação.

Para a sexta rodada da Série B, o Avaí terá alguns desfalques:Guilherme Santos (fratura no tornozelo), Jean Cléber (muscular), Fabrício Baiano (muscular) e o meia Vitinho suspenso após expulsão na vitória sobre o Tombense.

O provável Avaí tem: Ygor Vinhas; Thales; Alan Costa, Didi, Natanael; Wellington, Xavier, Eduardo, Rafael Gava; Waguininho e Dentinho. Técnico: Marquinhos Santos.

Por sua vez, a Chapecoense vem de um empate por 1 a 1 com o Novorizontino, pela quinta rodada da Série B. O time catarinense está na 12ª posição, com cinco pontos conquistados em cinco jogos. O técnico Argel Fuchs pode ter o desfalque de Victor Ramos. O zagueiro é um dos atletas investigados pelo Ministério Público-GO na operação Penalidade Máxima II.

O provável time da Chapecoense tem: Airton; Felipe, Rodrigo Freitas, Bruno Leonardo, Cristiano; Bruno Vinícius, Dudu Vieira, Bruno Nazário; Alisson Farias, Ribamar e Felipe Ferreira. Técnico: Argel Fuchs.

Informações

A bola rola para Avaí x Chapecoense pela sexta rodada da Série B, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Ressacada. A vitória pode levar um dos catarinense para a porta do G-4 da competição.

A partida será transmitida pelo Sportv e no Premiere, mas você acompanha o tempo real minuto a minuto aqui na VAVEL Brasil.