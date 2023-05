Luxemburgo exalta equipe apesar da derrota para Flamengo: "Melhor jogo sob meu comando"

Na tarde deste domingo (21), o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã, pelo placar de 1 a 0, com um gol marcado nós acréscimos da partida, não dando chance de resposta para os adversários.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro flamenguista Léo Pereira, que poucos minutos antes tinha sentido uma lesão, e por conta de Sampaoli já ter realizado suas cinco substituições disponíveis, teve de colocar o defensor no ataque, para não contar com um jogador a menos até o fim do duelo, e por uma ironia do destino, o gol da vitória foi marcado pelo próprio.

Evolução Constante

Após a dura derrota, o treinador da equipe exaltou o desempenho de seus jogadores na derrota para o Flamengo, e afirmou ter sido a melhor partida sob seu comando até o momento. O próprio também comtou sobre a sequência que terão nas próximas semanas

"Fico satisfeito que a equipe teve atitude sem a bola e atitude para jogar. Isto é time de futebol. Não adianta marcar com o olho, tem que tentar roubar a bola. Para mim, foi o melhor jogo sob meu comando e mostra que estamos no caminho certo. Agora temos um jogo importante na Libertadores, vamos preparar bem. Contra o Atlético-MG, não gostei quando tomamos o primeiro gol, pois arriamos. E ali era um jogo de mata-mata. 1 a 0 é muito melhor que o 2 a 0. Mas não quer dizer que acabou, ficou mais difícil. Vejo no Brasileiro, um campeonato de pontos corridos, o time se recuperando. Agora vamos ver no mata-mata".

Grande atuação do Corinthians ?

Luxa falou um pouco da atuação dos jogadores do plantel corintiano na derrota no Maracanã, e disse o quê precisa ser feito no momento para que o Corinthians saia da má fase, e reencontre o caminho das vitórias.

"Estamos no momento de juntar, conversar e acertar as coisas. As pessoas se preocupam se está mal tecnicamente, fisicamente. É um conjunto de coisas, digo que estamos atleticamente um pouco abaixo. Atleticamente é estar preparado emocional, taticamente e fisicamente para o futebol. O torcedor viu uma equipe que perdeu o jogo, mas que jogou. A gente vê a qualidade que temos e despertamos hoje algumas coisas. Por exemplo, quando coloquei o Paulinho, todo mundo ficou desconfiado dele de (primeiro) volante. Lembro lá atrás do Rincón, que era meia-esquerda. Paulinho fez uma partida brilhante hoje, ocupou espaço, com presença física, e o Fausto, também".

Mental em dia é fundamental

E já no encerramento de sua entrevista coletiva, o comandante citou sobre a parte mental dos integrantes do elenco, que terá que ser trabalhado para que a pressão por resultados melhores seja menor do que está no atual momento.

"A parte mental é fundamental, estar bem preparado mentalmente para o jogo de futebol, a parte física, tática e técnica entram. Eles estavam preparados para um jogo duro, no Maracanã lotado. Fico feliz de ver jogadores começando a discutir comigo as situações, a reagir. O externo, as porradas que a gente toma, a gente respeita, mas temos de fazer o que precisa ser feito e ponto, cara".

Vitória é questão de tempo

Foto: Divulgação/Agência Corinthians

E por parte dos que realmente estiveram dentro do gramado nesta tarde, o atacante Róger Guedes lamentou a derrota sofrida, também elogiou o comportamento da equipe, e prometeu vitórias se foram mantidas atuações consistentes.

"Mais uma vez, a vitória não veio, mas hoje eu saio um pouco mais feliz pela forma que a gente jogou. Que a gente perca tentando agredir, e hoje foi o que aconteceu. Vamos tentar evitar esses gols, ainda mais no final do jogo, contra um excelente time, no Maracanã. A gente poderia ter saído com o empate."

"A gente mesmo se cobra de ter atitude, jogar, independente se vai errar, não ficar só marcando. Hoje a gente foi muito bem, mas a vitória não veio. Se a gente continuar jogando como jogamos hoje, fora de casa principalmente, a gente vai conseguir os três pontos em outras partidas".

Próximo Compromisso

O Timão volta aos gramados também na próxima quarta-feira (24), e terá a equipe do Argentinos Jrs como adversário, no Estádio Diego Armando Maradona, às 21h30. O confronto também é valido pela fase de grupos da Libertadores 2023.