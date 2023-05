Corinthians perde para Del Valle em casa e se complica na Libertadores

Na noite desta terça-feira (2), no primeiro jogo após a demissão de Cuca, o Corinthians recebeu a equipe do Independiente Del Valle na estreia de Vanderlei Luxemburgo,, na Neo Química Arena, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Os equatorianos venceram por 2 a 1, com dois gols marcados pelo atacante Lautaro Diaz. Para o Timão, Róger Guedes marcou.

A partida começou com muito estudo entre as equipes e com alguns erros de passes de ambos os lados.

Até que aos 11 minutos o Corinthians teve duas chances claras de gol em sequência. A primeira delas veio com Róger Guedes, que recebeu cruzamento de Fagner e tentou finalização de letra exigindo boa defesa de Ramirez, que deu rebote para a sua defesa afastar para escanteio.

Na cobrança, Matheus Bidu mandou na cabeça do zagueiro Murillo, que subiu muito bem para cabecear e carimbou o travessão adversário.

Pouco depois, o Del Valle chegou ao seu primeiro gol quando Diaz aproveitou lance de sorte, invadiu a área pela esquerda e mandou um foguete no canto do goleiro Cássio sem chances de defesa do Gigante alvinegro.

O Corinthians empatou ainda na primeira etapa quando Adson fez jogada individual, limpou para o meio e encontrou ótima enfiada de bola para Róger Guedes dentro dá área tocar na saída de Ramirez para empatar a partida.

Logo no início da segunda etapa, Maycon falhou feio na saída de bola, entregou no pé de Diaz, que só avançou e bateu na saída de Cássio para dar números finais ao jogo.

O Corinthians até tentou o empate durante todos os minutos até o final, mas não conseguiu criar muitas grandes chances e se complicou no grupo.

Situação na tabela e sequência do torneio

O Corinthians agora soma apenas três pontos em três partidas disputadas, estando em terceiro no grupo, ficando atrás do Argentinos Jrs, que tem sete, e do Independiente Del Valle que tem seis.

Pela Libertadores, o Corinthians volta a campo somente no próximo dia 24, quando enfrenta o Argentinos Jrs fora de casa.