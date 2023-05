Luxemburgo fala de trabalho crescente e revela problema do Corinthians: "Emocional"

Na tarde deste domingo (14), dia das mães, o Corinthians empatou com o seu rival São Paulo, pelo placar de 1 a 1, no Campeonato Brasileiro 2023, e mantém tabu na Neo Química Arena, de não ter perdido para o tricolor paulista desde a inauguração, em 2014.

Os gols da partida foram marcados por Róger Guedes e Michel Araujo, porém, apesar do empate, a equipe de arbitragem foi extremamente criticada pela torcida são-paulina, devido a dois laces polêmicos durante o duelo. Entre eles, os mais marcantes foi a penalidade marcada a favor do Coringão, e também um gol do atacante Jonathan Calleri, que foi anulado, por uma suposta falta no lateral Fagner.

Empate tranquilizador

Foto : Divulgação/Brasileirão

Após o Majestoso, o treinador do time do povo, falou um pouco de como foi o desempenho de sua equipe na partida, mas deixou um recado a torcida, de que o empate foi um bom resultado para a sequência da temporada.

"Não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Foi um clássico ameno, suave. Sobre resultado, até falei para os jogadores "comemorem o empate", mas só porque é o momento nosso, mas jogando em casa temos a obrigação do resultado. É um trabalho crescente. Depois de um resultado ruim, consegui equilibrar o time".

Tabu Mantido e consciência tranquila

O Comandante também comentou a respeito do tabu que foi mantido no estádio, e deixou explícito o seu alívio de não ter feito parte de um possível episódio traumático na história do clube.

"Eu não gostaria de fazer parte dessa história negativa. São Paulo não ganha aqui há dez anos (são nove, desde 2014). Eu não queria ser o cara que perdeu. Os jogadores também. Isso é um trabalho que a gente fez também, no finalzinho tivemos aquilo: "Não vamos perder". Não é medo de perder, mas estamos num momento de instabilidade, e o São Paulo vem há anos sem ganhar aqui".

Começo de trabalho

E para finalizar as considerações do treinador do clube de Itaquera, o próprio, deu seu depoimento de como está sendo feito o seu trabalho no Corinthians, e exaltou a participação dos jovens no confronto, como foi o caso do garoto Wesley, que entrou entre os 11 titulares, e sofreu o pênalti, que trouxe o empate para os mandantes.

"O futebol é muito complicado, eu tenho uma semana, dez dias aqui, e as pessoas querem que você mude tantas coisas como se fosse ciência exata. Não é. Necessita muitas coisas serem feitas para encontrar equilíbrio. O maior problema do Corinthians está no emocional. Você sabia que fazia um ano que o Corinthians não sofria pênalti aqui? Estão contestando, mas foi pênalti. Se não entrar na área, nem contestação existe. Colocamos mais um moleque abusado, insinuante... Mantive o posicionamento tático, se pegar contra Fortaleza, Botafogo e São Paulo, a equipe jogou com três jogadores de meio, três atacantes. Isso estamos encontrando, mas não é da noite para o dia".

"Esta na história do Corinthians"

Foto : Divulgação/Brasileirão

E outro grande nome da equipe alvinegra, que inclusive foi o autor do gol, o atacante Róger Guedes falou sobre a dificuldade de se jogar um majestoso, e exaltou o feito de se manter o tabu na Arena.

"Clássico é assim, a gente sabe que é jogo nos detalhes. Falhamos no gol deles, tentamos uma pressão aqui. Saímos atras do resultado de novo, é dificil, maioria dos jogos estamos saindo atrás e temos que melhorar. Clássico é assim, de poucas oportunidades. Resultado justo. As vaias de hoje é pelos resultados anteriores. A gente sempre quer a vitórias, mas empate não está mal. Ainda mais do tabu de nunca ganhar aqui, permanece isso. Está na história do Corinthians. Agora é ganhar o primeiro jogo da Copa do Brasil".

Como ficou ?

Após o empate no clássico, o Timão somou mais um ponto, e agora conta com 5 ao total, e atualmente se encontra na décima sétima colocação no torneio, que no caso é a primeira vaga que leva os clubes ao rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Próximo Compromisso

O Coringão volta a campo na próxima quarta-feira (17), em que tera1 de enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, no Estádio do Mineirão, às 21h30. A partida é válida pelo confronto de ida, das oitavas de fina da Copa Do Brasil 2023.