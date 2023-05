Ceará vence Criciúma fora de casa e acaba com sequência invicta do Tigre

Na tarde deste domingo (21), o Ceará foi ao sul do país e venceu o Criciúma por 2 a 1. Nicolas e Erick marcaram para o vozão, enquanto Marquinhos Gabriel, de penâlti, descontou para o Tigre. Com o resultado, a equipe da casa perdeu sua sequência invicta na Série B e deixou escapar a possibilidade de assumir a liderança do campeonato.

Ceará abre o placar, sofre empate, mas vence

O Ceará começou com tudo na partida e, logo aos dois minutos de jogo, já abriu o placar com Nicolas. Mesmo com a vantagem, a equipe cearense seguiu impondo seu ritmo e criando oportunidades.

Os donos da casa, porém, souberam reagir e empatarm o duelo com Marquinhos Gabriel, em cobrança de penâlti. Com a igualdade no placar, a partida ficou movimentada e, ao fim da primeira etapa, Erick colocou a equipe nordestina de volta a liderança no duelo.

No segundo tempo da partida, o Tigre buscou pressionar os visitantes e teve boas chances, principalmente com Crystopher e de Marcelo Hermes, que obrigaram boas intervenções de Bruno, goleiro do Vozão. Mesmo com a pressão, a equipe cearense deiuxou o Estádio Heriberto Hülse com os três pontos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Ceará soma 10 pontos e fica na 11ª posição da tabela. Já o Criciúma passa a ocupar a terceira posição, com 14 pontos.

O Vozão volta a campo para enfrentar o Londrina na quarta-feira (24), às 19h, no Estádio do Café. Já o Criciúma, recebe o Sport no mesmo dia, às 21h30, no Heriberto Hülse. Ambas as partidas serão válidas pela oitava rodada da Série B 2023.