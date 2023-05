Em duelo de invictos, Vila Nova recebe o Criciúma

Em busca de manter os 100% de aproveitamento como mandante e a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova-GO volta a campo na noite desta sexta-feira, para enfrentar o Criciúma.

O confronto, que abre a sexta rodada do torneio, será às 19h no estádio OBA e vale as primeiras posições na tabela de classificação.

As duas equipes chegam para o duelo em meio ao bom início na competição. O clube goiano, mesmo com um jogo a menos, ocupa a quarta posição com 10 pontos, três pontos a menos que o adversário de logo mais, vice-líder, com 13.

O Tigre de Santa Catarina, que mira a liderança do campeonato, está apenas dois pontos de distância do Vitória. Na última rodada, a equipe derrotou o Ituano em casa por 2 a 1.

O Vila, por sua vez, volta a jogar em seus domínios depois de duas rodadas fora de casa e quatro pontos conquistados. Na rodada anterior, o time goiano enfrentou o Mirassol e chegou a sair na frente do placar com 1 minuto de jogo, mas cedeu o empate ainda na primeira etapa e o jogo terminou 1 a 1.

Esta será a 22ª vez que os clubes se enfrentam, e todos os confrontos foram pela segunda divisão do Brasileirão. O duelo é equilibrado, com oito vitórias para o Vila, sete para o Criciúma e seis empates.

Na última vez que se encontraram, o clube goiano levou a melhor e venceu por 1 a 0, colocando um fim a uma sequência de cinco jogos sem vitória sobre o tricolor catarinense.

Vila Nova deve manter escalação dos últimos jogos

O técnico Claudinei Oliveira não deve ter problemas para escalar a equipe para logo mais. As únicas baixas no elenco são o goleiro Vanderlei e o meia Igor Henrique, que se recuperam de lesão.

Entre os destaques na escalação, a equipe conta com a experiência do volante Ralf, ex-Corinthians, para dar mais segurança ao meio de campo na busca por mais uma vitória na competição.

Provável escalação: Dênis Júnior; Léo Duarte, Eduardo Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço e Everton Brito; Guilherme Parede, Neto Pessoa e Caio Dantas.

Tricolor conta com retornos importantes

Para daqui a pouco, Cláudio Tencati vive a expectativa de contar com reforços de peso. O treinador já tem como certeza os retornos de Marquinhos Gabriel e Fabinho ao elenco. Outro atleta que pode ser utilizado é Fernando Canesin, que está entre os relacionados.

Com todos os jogadores à disposição, a dúvida entre os 11 iniciais fica no meio de campo e no ataque. Marquinhos Gabriel disputa com Christopher a vaga para fechar o quarteto junto com Fellipe Mateus, Rômulo e Arilson.

No ataque, Fabinho e Felipe Vizeu concorrem pela titularidade ao lado do experiente Eder.

Provável escalação: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel (Crystopher); Eder e Felipe Vizeu (Fabinho).

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino (MG);

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

Assistente 2: Lehi Sousa Silva (DF);

Árbitro de Vídeo (VAR): Vinícius Furlan (SP).