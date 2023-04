Com gol de Vizeu, Criciúma vence Avaí e permanece com 100% de aproveitamento na Série B

Criciúma e Avaí se enfrentaram pela quarta vez no ano, desta vez no Estádio Heriberto Hülse, nesta sexta-feira (28), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Tigre buscou desde o primeiro instante manter os 100% de aproveitamento no Campeonato e contou com Felipe Vizeu, estreante da noite, para continuar no topo da tabela da Série B.

Criciúma sai na frente, e Avaí fica com um a menos

A partida entre Criciúma e Avaí começou muito movimentada. No primeiro lance do jogo, o atacante Eder tentou uma bela finalização de fora da área, mas acabou passando à direita do gol defendido por Ygor Vinhas. Aos dois, Eder chegou novamente e levou perigo. Aos 11, o Avaí teve a melhor chance do jogo até então e marcou com Marquinhos Cipriano, mas o lance acabou impugnado pelo bandeirinha, que marcou impedimento. Logo após o lance, Patiño, que havia participado do último lance, reclamou de dores na coxa e precisou ser substituído, dando lugar para Ricardo Bueno.

Já na parte final da primeira etapa, a partida pegou fogo. O Criciúma chegou ao primeiro gol da partida em cobrança de escanteio no primeiro poste, onde estava o estreante Felipe Vizeu, que só raspou na bola e completou para o fundo das redes do Avaí. Aos 39, o Tigre chegou ao segundo gol com Fabinho, mas o VAR entrou em cena e anulou o tento após impedimento marcado. Dois minutos depois, Rafael Gava, estreante do Avaí, fez falta forte em Felipe Mateus e recebeu cartão vermelho direto.

Avaí assusta, mas não consegue empate

Aproveitando a vantagem de jogadores, o Criciúma voltou para o segundo tempo disposto a resolver a partida o quanto antes. Aos nove, Vizeu tentou marcar o segundo dele, mas a finalização não saiu boa e a bola se perdeu pela linha de fundo. Após o começo intenso do Tigre, o Leão voltou a atacar e levou perigo com duas bolas alçadas na área do Criciúma, que respondeu em rápido contra-ataque.

Aos 20, mais uma blitz do Criciúma, que chegou duas vezes seguidas e só não abriu uma vantagem maior por conta de Ygor Vinhas, que defendeu as finalizações de Marcelo Hermes e Felipe Vizeu. O Avaí respondeu minutos depois, com Waguininho, que acertou o travessão de Gustavo e Natanael, que surpreendeu o goleiro em cobrança de falta e quase empatou a partida.

Já no final da partida, o Criciúma chegou mais uma vez em cruzamento feito por Marcelo Hermes, mas a zaga do Leão afastou o perigo mais uma vez.

Classificação e agenda

Com a vitória em casa, o Criciúma manteve os 100% de aproveitamento na Série B e ocupa parcialmente a segunda colocação do campeonato, podendo ser alcançado pelo Botafogo-SP e Guarani. Já o Avaí fica estacionado na 12° colocação e pode acabar a rodada próximo da zona de rebaixamento.

O Criciúma volta a jogar na próxima segunda-feira (01), quando visita o Londrina no Estádio do Café, pela quarta rodada da Série B. O Avaí recebe o Vila Nova na Ressacada na próxima quarta-feira (03) e vai em busca da segunda vitória na competição.