Marcelo Hermes vibra com vitória do Tigre em cima do Sport e se encanta com festa da torcida

O Criciúma cravou com muita vontade sua presença no G4 do Brasileirão da Série B. Para isso, teve que duelar e vencer um adversário de respeito. Na noite desta quarta-feira, o Tigre superou o Sport por 1×0 dentro de seus domínios e assumiu a terceira colocação.

Uma vitória simples, mas que mostra muito dos pontos positivos do Criciúma. É o que salienta Marcelo Hermes. Versátil, ele completou seu quinto jogo consecutivo pelo Tigre atuando 90 minutos – dessa vez sendo substituído apenas nos acréscimos.

“Acho que foi uma daquelas vitórias que a gente precisa mesmo comemorar. Sabíamos que do outro lado teria uma equipe também muito forte e organizada. Mas fomos melhores e merecemos, soubemos jogar a partida, entender os momentos do jogo e mostramos inteligência. Feliz por mais um jogo e mais uma vitória”, afirmou o jogador, já com 26 compromissos no ano pelo Tigre.

Marcelo Hermes também faz questão de destacar a festa do torcedor carvoeiro. Foram quase 13 mil pessoas empurrando o Criciúma rumo ao triunfo.

“É daquelas partidas que vencemos juntos com o torcedor com certeza. Eles entenderam o tamanho do jogo, as dificuldades e foram gigantes. Foi uma festa linda, uma atmosfera especial com certeza. Agora é trabalhar pensando no Mirassol que vamos enfrentar fora de casa no fim de semana”, finalizou.

Mirassol e Criciúma medem forças às 15h do próximo domingo, no estádio Municipal de Mirassol.