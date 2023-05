Zé Felipe vibra com início no Artsul e projeta ‘duelo grande’ contra o Americano

Contratado com status de grande promessa após marcar 15 gols em 18 jogos em 2022, Zé Felipe vem ajudando e muito o Artsul na busca pelo acesso na Série A2 do Carioca. Depois de três jogos na competição, o time é o quarto na tabela com uma vitória e dois empates.

Zé Felipe novamente esteve em campo neste fim de semana. Ele ajudou o Artsul a despachar o Friburguense em Nova Friburgo, por 2×0. Antes, havia marcado nos acréscimos do segundo tempo o gol de empate em 1×1 diante do Gonçalense.

“É um momento muito bom aqui graças a Deus. Ainda não perdemos na competição e queremos seguir assim. Temos um grupo que trabalha muito, que se doa muito e merecemos vencer o Friburguense, fomos bem. É seguir nessa pegada”, afirmou o atacante de 20 anos de idade.

O próximo confronto de Zé Felipe e seus companheiros é o chamado duelo de seis pontos. Em quarto na tabela com 5 pontos, o Artsul recebe o Americano neste sábado, em casa, que também tem 5 pontos até então e ocupa a terceira colocação. O atacante projeta o confronto.

“É duelo grande com certeza, é o que chamam de jogo de seis pontos. O time deles tem tradição e vem bem, não perdeu ainda também, então tem tudo para ser um jogo de muita pegada, de detalhes. Vamos trabalhar bem essa semana pois queremos vencer”, finalizou o homem de frente.

Artsul e Americano jogam às 15h deste sábado, no estádio Nivaldão.