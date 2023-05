Londrina vence o Tombense fora de casa e se aproxima do G-4 da Série B

Na noite desta sexta-feira, o Londrina venceu o Tombense fora de casa por 2 a 0. O Tubarão engatou a segunda vitória seguida e se aproximou do G-4 do Campeonato Brasileiro Série B.

Os gols da vitória da equipe foram marcados por Gabriel e Paulinho Moccelin.

Jogo movimentado

No primeiro tempo do jogo disputado em Muriaé, o Tombense mostrou superioridade e dominou as ações. Com um jogo mais intenso, o time de camisas vermelhas e brancas conseguiu chegar com frequência ao ataque, mas não conseguiu criar chances realmente perigosas. Surpreendentemente, foi o Londrina, mesmo jogando fora de casa, quem esteve mais perto de abrir o placar.

Diego Jardel recebeu um passe na altura da defesa, avançou e deixou o goleiro Felipe Garcia para trás em um drible, mas chutou a bola para fora aos 29 minutos.

Logo em seguida, o Tombense respondeu ao ataque do Londrina. Guilherme Santos recebeu a bola dentro da área e soltou uma bomba que acertou a trave. A bola ficou no alto e Alex Sandro tentou finalizar de cabeça, porém, desperdiçou uma grande chance de gol dentro da pequena área, mantendo o placar em 0 a 0 no Estádio Soares de Azevedo.

Na segunda etapa, tanto o Carcará quanto o Tubarão, em busca de se afastarem da zona de rebaixamento, ameaçaram o gol adversário. Aos cinco minutos, Matheus Lucas recebeu a bola dentro da área e finalizou por cima do gol. Logo em seguida, Marcelinho, que entrou no intervalo, chutou forte e obrigou o goleiro Lucas Frigeri a fazer uma boa defesa.

Tanto Matheus Lucas quanto Matheus Frizzo tiveram outras oportunidades, mas desperdiçaram suas chances de marcar para o Londrina e o Tombense, respectivamente.

No entanto, aos 25 minutos, o Londrina conseguiu balançar as redes. Após um escanteio batido do lado direito, Gabriel desviou a bola de cabeça e ela entrou suavemente no canto direito do goleiro Felipe Garcia.

O Tombense tentou uma ofensiva final desesperada, pressionando o adversário, porém acabou deixando espaços na defesa, o que permitiu que o Londrina garantisse a vitória. Aos 41 minutos, Paulinho Moccelin recebeu a bola dentro da área e finalizou com precisão, ampliando o placar e dando os números finais da partida.

Classificação e próximos jogos

Com essa vitória, o Londrina chega a 10 pontos e ocupa a oitava posição na tabela, se aproximando do grupo da frente. Já o Tombense se mantém com apenas quatro pontos, ocupando a 18ª posição e permanecendo na zona de rebaixamento.

As duas equipes voltarão a campo durante a semana. O Tombense terá um desafio fora de casa, visitando o ABC no Estádio Frasqueirão, em Natal, na terça-feira, às 21h30. Já o Londrina receberá o Ceará na quarta-feira, às 19h30, no Estádio do Café.