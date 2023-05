Guarani e Chapecoense fazem jogo com emoção e empatam pela Série B

Guarani e Chapecoense se enfrentaram no estádio Brinco de Ouro pela oitava rodada do Brasileirão Série B e empataram pelo placar de 3 a 3 em jogo repleto de emoção. Os gols do Guarani foram feitos por Isaque e Bruno Mendes (2), enquanto Ribamar, Bruno Nazário e Mancha marcaram para o time de Chapecó.

3 a 3 e show na Série B!

A partida começou com emoção e logo aos seis minutos da etapa inicial a Chape abriu o placar com Ribamar. Após bom passe de Bruno Nazário, o camisa 9 só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Mas o Guarani respondeu rápido, e logo aos 10 minutos buscou o empate com Isaque que recebeu grande passe de Bruno José e deixar o placar empatado em 1 a 1.

O Guarani se manteve no ataque e dominava as ações do jogo até achar o segundo gol. E ele veio aos 41 minutos, com um belo gol de peixinho de Bruno Mendes, e ainda na primeira etapa, aos 47, o camisa 9 ampliou o placar para o Bugre. 3 a 1 para os mandantes na primeira etapa.

O jogo ainda reservava emoção e aos 61 minutos, a Chape chegou ao seu segundo gol com Bruno Nazário e incendiando a partida. O time de Chapecó tomou conta da partida e dominou as ações, mas parava no goleiro Tony, que salvava o Bugre com grandes defesas.

A Chapecoense não desistiu, e de tanto pressionar, chegou ao gol de empate no apagar das luzes, aos 94 minutos, Mancha aproveita a sobra da bola e acerta um chute de rara felicidade para empatar a partida no Brinco de Ouro.

Agenda

O Guarani volta à campo no próximo domingo (28), às 18h15, quando vai até Minas Gerais para enfrentar o Tombense. A Chape volta à campo na próxima segunda-feira (29), às 20h, e recebe o Sampaio Correia. As duas partidas serão válidas pela nona rodada do Brasileirão Série B.