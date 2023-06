Palmeiras segura Fortaleza e avança às quartas da Copa do Brasil

Fortaleza e Palmeiras se enfrentaram nesta quarta-feira (31) pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e o Fortaleza venceu por 1 a 0. Mesmo com a vitória, o Leão do Pici foi eliminado porque no jogo de vida o Palmeiras venceu por 3 a 0.

O time da casa teve a Arena Castelão lotada para apoiar o clube e tentar uma virada histórica. O Tricolor pressionou desde o primeiro minuto mas pecava na finalização e não conseguiu abrir o marcado no início da partida. Já o Verdão manteve a estratégia de se fechar e sair em contra ataque, o que também não deu certo para a equipe paulista e a primeira etapa terminou empatada em 0 a 0.

A segunda etapa começou da mesma maneira que a primeira, com o Leão do Pici pressionando e o Palmeiras se defendendo como podia. Mas o enredo foi semelhante ao primeiro tempo: Fortaleza pressionando e pecando na finalização. Não à toa, somente aos 27 minutos da etapa final que o Fortaleza conseguiu abrir o placar com Lucero, ao pegar o rebote em chute de Pochettino. O camisa 9 chutou esquisito, com pouca força como a maioria das finalizações do tricolor e abriu o marcador para a equipe mandante.

A pressão continuava e aumentava, e aos 34 minutos da etapa complementar, Romero recebeu bom passe de Calebe, que chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro Weverton. Aos 40, novamente em grande jogada de Calebe, o meio campista chutou em cima da defesa palmeirense e quase marcou o segundo da partida, mas a bola foi rente a trave e saiu em escanteio.

A partida terminou com a vitória do Fortaleza, mas o resultado não foi suficiente e o Palmeiras avançou às quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici recebe o Bahia no sábado (03), às 16h, e o Palmeiras recebe o Coritiba no domingo (04), às 18h30.