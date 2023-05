Com gols de Amanda, Palmeiras goleia Ferroviário pelo Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado (20), o Palmeiras venceu o Ferroviária, por 4 a 1, no Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), partida que abriu a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Amanda Gutierres marcou quatro vezes para o Verdão. Laryh descontou para o Ferrão.

Verdão marca três vezes

O jogo começou com o Verdão dominando, criando chances e conseguindo finaliza-las. Aos três, Amanda Gutierres com lindo passe de Bia Zaneratto, mandou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Palmeiras. Na sequência, em outra dobradinha entre Amanda e Bia, saiu mais um belo gol, ampliando.

O Verdão seguiu sendo decisivo no jogo, mantendo bola nos pés e levando bastante ao adversário, que nem reagia. E assim, aos 15, pintou o terceiro do Verdão, Juliete arrancou e tocou para Amanda na área, que marcou seu terceiro gol.

Do lado das Guerreiras Grenás, a técnica começou a fazer mudanças, que até levaram a equipe a uma "melhora" defensivamente, mas, seguiu sem levar perigo ao Verdão, que foi para o intervalo vencendo por 3 a 0.

Ferrão desconta, mas Verdão confirma goleada

A partida recomeçou com um ar diferente. Se na etapa inicial o Verdão fez o que quis, a Ferroviária voltou disposta a dificultar a vida das palestrinas. Porém, as palestrinas quando tinham bola nos pés conseguiam ser decisivas e fatais. Aos 9, após uma sobra em escanteio, Laryh descontou para o Ferrão.

Na sequência, Amanda Gutierres marcou mais uma vez, para Verdão, após receber livre e arrancar sozinha, encobriu a goleira Luciana e decretou os 4 a 1 para o Palmeiras.

Classificação

Com o resultado, as Palestrinas estão na quarta colocação, com 26 pontos. Já a Ferroviária está na terceira posição, com 27 pontos, e já está com a vaga garantida no mata-mata do Brasileiro.

Próximos jogos

Os times voltam a jogar pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Taubaté, na terça- feira (23), às 19h, em Jundiaí. As Guerreiras Grenás entram em campo na quarta (24), às 15h, contra o Pinda, em Araraquara (SP).