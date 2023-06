Em meio à renovação com Santos, Soteldo é convocado pela seleção venezuelana

Nesta semana, o atacante Yeferson Soteldo foi convocado para disputar dois amistosos com a Venezuela na Data Fifa deste mês. A seleção sul-americana irá até os Estados Unidos para enfrenar Honduras e Guatemala, nos dias 15 e 18, respectivamente.

O jogador não será desfalque para o time de Odair Hellmann, já que haverá uma breve pausa no calendário do futebol brasileiro. Depois de enfrentar o Coritiba, no dia 10 de junho, o Peixe só volta a jogar no dia 21, no clássico diante o Corinthians.

O venezuelano vem sendo um dos principais assuntos nos últimos dias do clube. O Santos tentou prorrogar o empréstimo do atacante, que válido até o dia 3 de julho. No entanto, o Tigres, do México, dono dos direitos econômicos do atleta, recusou a proposta e só aceita vendê-lo.

O Peixe agora negocia uma nova forma de pagamento. A ideia é pagar R$ 20 milhões em forma parcelada, por 50% dos direitos econômicos do camisa 10.