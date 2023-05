Ainda sem novo técnico, Seleção Brasileira é convocada para amistosos contra Senegal e Guiné

O técnico Ramon Menezes convocou neste domingo (28), os jogadores que representarão a Seleção Brasileira para os amistosos na Data Fifa de junho. O Brasil enfrentará a Guiné no dia 17, em Barcelona, no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. Já no dia 20, a equipe encara Senegal, em Lisboa, no estádio José Alvalade, do Sporting.

Confira a lista de convocados

Para os duelos diante de Guiné e Senegal, Ramon Menezes optou por mesclar um time consolidado e experimentar novos jogadores, visto que já havia chamado novos rostos para a partida diante do Marrocos, quando foi derrotado por 2 a 1.

Ao todo, foram chamados 14 jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Qatar e cinco novidades: Vanderson, Ayrton Lucas, Joelinton, Malcolm, Nino. Sete dos 23 convocados jogam no futebol brasileiro.

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras

Laterais:

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Alex Telles (Sevilla)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiro:

Ibañez (Roma)

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

Meias:

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Joelinton (Newcastle)

Atacantes:

Malcolm (Zenit)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Rony (Palmeiras)

Vini Jr (Real Madrid)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Indefinição no comando da Seleção Brasileira

Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Ainda à espera do novo comandante, a CBF vive uma indefinição. O presidente Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, já admitiu que tem preferência por Carlo Ancelotti para suprir a ausência deixada por Tite. O técnico do Real Madrid, entretanto, ainda não definiu seu futuro e aguarda uma renovação com a equipe merengue após eliminação na Uefa Champions League para o Manchester City.

Se não conseguir fechar com Ancelotti, a tendência é que a CBF volte a olhar para outros nomes do mercado nacional. Fernando Diniz, Abel Ferreira e Dorival Júnior são citados pela imprensa como possíveis comandantes da Amarelinha. Jorge Jesus também é nome forte nos bastidores.

A indefinição para a segunda Data Fifa acabou interferindo até mesmo nos planos de Ramon Menezes. O brasileiro é técnico da equipe sub-20 do Brasil e está com a delegação na Argentina para a disputa do Mundial da categoria, mas veio ao Brasil para realizar a convocação. Os garotos avançaram na primeira colocação do Grupo D, à frente de Itália, Nigéria e República Dominicana.

A final do Mundial sub-20 está prevista para o dia 11 de junho, cerca de uma semana antes do primeiro amistoso da Seleção Brasileira principal. Caso avance até as finais com a base canarinha, Ramon Menezes deverá se juntar ao grupo principal somente no dia 12.

CBF planeja ações contra o racismo em amistoso na Espanha

A Espanha já havia sido escolhida para ser a sede do primeiro amistoso da Seleção antes mesmo dos recentes casos de racismo contra o atacante brasileiro do Real Madrid, Vini Jr.

Agora, a CBF promete ações de combate ao racismo durante os amistosos que fará em solo europeu. O duelo no país será o segundo de Ramon Menezes à frente da seleção principal, uma vez que já comandou outro amistoso na Data Fifa de março, na derrota para o Marrocos.