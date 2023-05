Odair lamenta derrota e má atuação contra RB Bragantino: "Não conseguimos jogar"

Na noite deste domingo (28), o Santos foi derrotado para o Red Bull Bragantino por 2 a 0 no Nabi Abi Cheddid, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e perdeu a oportunidade de se manter entre os cabeças da tabela. Os gols da partida foram marcados pro Vitinho e Juninho Capixaba.

Abaixo do padrão

Foto: Divulgação/Santos

Após o confronto, o treinador Odair Hellmann lamentou a derrota, e também salientou o mal desempenho da sua equipe mostrado no duelo.

"Tecnicamente, não conseguimos jogar. Isso, após os 20 minutos, não conseguimos trocar passes, ficar com a bola na frente, ter posse nem no meio e nem no ataque. A bola ia e voltava, não dava tempo nem de encaixar uma transição, isso foi entrando no jogo do Bragantino, um jogo de posse com os meias infiltrando. Quando recuperávamos a bola, tecnicamente não conseguíamos produzir. Fomos bem abaixo em termos de intensidade e técnica. Caiu o padrão, oscilamos, não fomos bem e temos que retomar o nosso padrão, aquilo que vínhamos fazendo".

Físico em dia é fundamental

O comandante também falou um pouco da situação física de seus jogadores, e que espera que possa contar com o máximo de peças possíveis na decisão da quarta-feira.

"O que a gente tem que voltar a ter a partir de quarta é retomar a intensidade, a parte técnica, o nosso jogo. Não dá para se sustentar apenas com contra-ataque, precisamos ter o controle da bola, trocar mais passes para que a gente consiga fazer a transição. A equipe precisa sair de trás e ocupar o campo de ataque. Era o que estávamos fazendo, esse era o nosso padrão, estávamos fazendo isso. Hoje, como fomos muito abaixo na intensidade e no controle da bola, ajudou muito o Bragantino. Eles nos dificultaram. Os gols foram de lateral e um rebote de escanteio, são detalhes que temos que retomar, não estávamos tomando gols assim. Todas as equipes oscilam, é normal, e eu espero que tenha sido hoje essa nossa oscilação".

João Paulo com a amarelinha ?

Foto: Divulgação/Santos

Odair também comentou a respeito da qualidade técnica do goleiro, e capitão da equipe, João Paulo, comentando a respeito de uma possível convocação do arqueiro para a Seleção Brasileira, e salientou a importância da irritação do jogador, que de acordo com o técnico, é um comportamento aceitável após uma dura derrota.

"Grande goleiro, acho que está merecendo uma convocação para a seleção brasileira. Trabalhei com o Weverton, trabalhei com o Alisson e acho que o João, quando olharem para dentro do Brasil, está merecendo. É o momento. Está maduro, forte, fazendo boas defesas, é o capitão. Na minha visão, tem totais condições para ser convocado pela seleção brasileira".

"A irritação dele é a irritação de alguém que está perdendo a partida, às vezes sobe o tom, às vezes desce. Eu também estou chateado e irritado, todos estão, o importante é a nossa cobrança no vestiário, isso aconteceu, e agora temos que retomar o padrão que estávamos apresentando. Temos um jogo importante e precisamos fazer uma boa partida para conseguirmos a classificação".

"Partida para esquecer"

Foto: Divulgação/Santos

Por fim, já por parte dos jogadores do Santos, o lateral João Lucas lamentou muito a derrota, e comentou sobre a péssima atuação da equipe nesta noite.

“Realmente, é um jogo para esquecer. Fizemos tudo ao contrário do que fizemos nos outros jogos. A maior dificuldade não foi tanto defensiva, foi mais ofensiva. Ficar com a bola, respirar, criar jogadas, sufocar o adversário. Não conseguimos ficar com a bola. Eles criaram volume e não tem como segurar o tempo inteiro. Agora é levantar a cabeça, próximo jogo tem mais, um jogo importante que temos que nos classificar. Vamos para cima. Esquecer o que passou hoje e buscar melhorar”.

Próximo Compromisso

O Peixão volta a campo na próxima quarta-feira (31), em que terá de enfrentar a equipe do Bahia, na Arena Fonte Nova, às 19h. A partida é válida pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em que no primeiro os times empataram por 0 a 0 na Vila Belmiro.