Renato valoriza triunfo do CRB e retomada de confiança antes de ‘semana pesada’

O CRB começa a semana mais aliviado. O time voltou a vencer na Série B do Brasileirão. Mesmo fora de casa e diante de um rival complicado, o Galo despachou o Guarani por 1×0 e somou três importantes pontos.

Titular da equipe e artilheiro do CRB na temporada com 11 gols, Renato fez questão de valorizar a entrega de todos na estreia do treinador Daniel Paulista. O homem de frente, aliás, está sendo comandado pela primeira vez por Daniel Paulista, mas já havia jogado com ele por Sport e ABC.

“Acho que foi daquelas vitórias que mostra a entrega de todos, a luta dentro de campo do time. Suamos muito, soubemos o que fazer durante os 90 minutos e acima de tudo merecemos. É seguir nessa pegada”, afirmou.

O CRB sequer tem muito tempo para celebrar o triunfo. É que o time já tem o Mirassol nesta quarta-feira, em casa, e depois tem no sábado duelo com o Ceará, como visitante.

“É semana pesada, não tem jeito. É aproveitar cada período de treino já visando esse próximo jogo. Queremos engatar uma sequencia boa, precisamos. Temos o Mirassol pela frente, uma equipe bem treinada, com jogadores experientes. Contamos com o nosso torcedor também para buscarmos mais um resultado positivo”, finalizou o artilheiro do Galo.

CRB e Mirassol medem forças às 21h30 desta quarta-feira, no Rei Pelé, em Maceió.