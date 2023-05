Cruzeiro e Grêmio definem vaga em confronto mais equilibrado nas oitavas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (31), Cruzeiro e Grêmio entram em campo para definir um dos classificados às quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro jogo deste confronto disputado na Arena do Grêmio, o Cruzeiro abriu o placar e conseguiu desempenhar melhor durante o primeiro tempo, mas o Grêmio reagiu, buscou o empate e teve as melhores oportunidades na reta final.

O jogo de volta deste confronto será realizado em Belo Horizonte, no Mineirão, a partir das 20h pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo e exclusiva do Amazon Prime Video.

Lucas Uebel / Grêmio

Cruzeiro acumula três jogos consecutivos sem vitórias

A equipe cruzeirense terá como um dos principais trunfos o apoio da torcida com mais de 50 mil torcedores no Mineirão. No entanto, os comandados de Pepa precisarão quebrar uma sequência negativa de três jogos sem vitórias.

A tendência é que Pepa utilize a mesma escalação titular dos últimos jogos. O técnico segue sem a utilização dos lesionados Wesley Gasolina, Ramiro, Rafael Bilu, além do afastado Richard.

A única novidade será o retorno do lateral-direito William, preservado contra o Flamengo em duelo válido pelo Brasileirão no meio de semana.

Lucas Oliveira (zagueiro) "Expectativa é a melhor possível, ainda mais com o segundo tempo que fizemos contra o Flamengo. Esperamos fazer um grande jogo, na quarta. O Grêmio é muito qualificado, mas também temos nosso valor e qualidade. Esperamos um grande jogo, porque será um jogo muito difícil"

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Grêmio busca manter embalo para buscar a vaga



Do outro lado, o Grêmio vive momento positivo sob comando técnico de Renato Gaúcho com duas vitórias consecutivas, cada vez mais perto do G-4 na tabela de classificação do Brasileirão.

Para este duelo decisivo, o técnico provavelmente retornará com Suárez, Bitello e Carballo, titulares preservados na vitória diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada. Outros titulares que retornarão são Cristaldo e Gabriel Grando.

Por fim, o lateral-direito Fábio está recuperado das dores sentidas no último final de semana e provavelmente iniciará como titular no Mineirão. Geromel, Diego Souza, Jhonata Robert, Ferreira e Pepê seguem lesionados.

Renato Gaúcho (técnico): "Quem vai jogar quarta-feira é o Chapecó, independentemente do Adriel, que foi bem (contra o Athletico-PR). Ele não saiu por deficiência, por estar falhando, apenas poupei, como poupei outros jogadores"

Provável escalação: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fabio, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Luís Suárez.



Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA/RJ) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP)